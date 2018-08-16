وول ستريت جورنال تبرز مكانة السعودية كمستثمر محورى فى التكنولوجيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن المملكة العربية السعودية تتحول سريعا إلى الاستثمار فى مجال التكنولوجيا، مشيرة إلى أن ولى العهد محمد بن سلمان وثروته السيادية أصبح مستثمرا محوريا عالميا فى هذا المجال.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن محادثات المملكة العربية مع شركة تسلا أظهرت كيف أصبح صندوق الثروة السياسية السعودى لاعبا عالميا، فبعد أن عزز الصندوق حصته فى الشركة المصنعة للسيارات والتى تنتجه سيارات كهربائية، تتجه لتكون جزءا من صفقة أكبر.

ومع ذلك تلفت وول ستريت جورنال إلى قلق البعض داخل السعودية من الرهانات المندفعة والمحفوفة المخاطر نحو التكنولوجيا المستقبلية مما من شأنه أن يعرض ثروة الأجيال القادمة للخطر.