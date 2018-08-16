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الخميس، 16 أغسطس 2018 06:27 م
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وزير الدفاع اللبنانى: نرفض المساس بسيادة البلاد دون الاعتداء على أحد

الخميس، 16 أغسطس 2018 04:45 م
وزير الدفاع اللبنانى: نرفض المساس بسيادة البلاد دون الاعتداء على أحد يعقوب الصراف وزير الدفاع اللبنانى
أ ش أ
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أكد وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف، رفض لبنان المساس بسيادته، إلى جانب تمسكه بثرواته، مشيرا إلى أنه لا نية لبلاده للاعتداء على أحد.

جاء ذلك خلال استقبال الصراف، وزير الدولة للشئون الاستراتيجية في البرازيل حسين كالوت والوفد المرافق له.

وأشار وزير الدفاع اللبناني إلى أهمية دور البرازيل، واللبنانيين البرازيليين في توطيد علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، معربا عن تقدير بلاده للمساهمة البرازيلية في قوات الطوارئ الدولية المؤقتة (يونيفيل) العاملة في الجنوب اللبناني.

من جانبه، قال الوزير البرازيلى إن رئيس البرازيل ميشال تامر، حريص على تعزيز أوجه التعاون مع لبنان، وتطوير العلاقات في كافة المجالات، خصوصا الدفاعية والأمنية.

وأعرب عن استعداد بلاده لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية، لا سيما من خلال دورات التدريب وبرامج تبادل الخبرات والمعلومات، مؤكدا استعداد بلاده لزيادة حجم قوتها ضمن قوات (اليونيفيل) إذا دعت الحاجة، ومساعدة لبنان في ما يتعلق بتطوير قواته البحرية.


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