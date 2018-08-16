وزير الإعلام اللبنانى يؤكد الألتزام بسياسة النأى بالنفس عن الإساءات ضد الدول

بيروت /أ ش أ/

أكد وزير الإعلام اللبنانى ملحم الرياشى، حرص الوزارة على التزام الإعلام الرسمى بسياسة النأى بالنفس عن بعض التعبيرات التى تشكل إساءة لأى دولة شقيقة أو صديقة، التزاما واتساقا مع سياسة الحكومة فى لبنان القائمة على النأى عن الصراعات بين الأشقاء والأصدقاء.

وقال "الرياشي" - فى تصريح للوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية) - إن هذه الدول محبة للبنان، وعلى أراضيها آلاف اللبنانيين الذين يقدمون فيها خبراتهم ويفيدون وطنهم الأم لبنان.

وأشار إلى حرصه على أن تضطلع وزارة الإعلام بمهمتها فى حماية حرية الرأى والتعبير عبر وسائلها الإعلامية كافة، وعبر مختلف وسائل الإعلام العاملة فى لبنان بكل اتجاهاتها.

ويأتى تصريح وزير الإعلام على خلفية قيام أحد أعضاء مجلس النواب اللبنانى المنتمى لحزب الله، بالهجوم على الوكالة الوطنية للإعلام ومديرتها العامة لور سليمان، لعدم قيام الوكالة بنشر العبارات التى استخدمها وحملت تهجما وألفاظا تمثل إساءة بالغة ضد إحدى الدول الخليجية العربية خلال لقاء كان يتحدث فيها النائب البرلماني.