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وزيرة بلجيكية تعتزم إقامة مراكز لعلاج العنف الجنسى فى كافة مدن بلجيكا

الخميس، 16 أغسطس 2018 09:46 ص
وزيرة بلجيكية تعتزم إقامة مراكز لعلاج العنف الجنسى فى كافة مدن بلجيكا رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل
كتب: أحمد علوى
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قالت وزيرة تكافؤ الفرص البلجيكية زوهال ديمير، بمناسبة إطلاق حملة توعية ضد العنف المنزلى فى مدينة ليمبورج، إنها تريد مراكز للتعامل مع العنف الجنسى فى جميع محافظات بلجيكا، حسبما قالت قناة بلجيك 24 البلجبكبة.

وأشارت الوزيرة البلجيكية، أن البلاد يوجد بها حاليا ثلاثة مراكز للعلاج فى بروكسل ولييج وجنت، وهو عدد غير كافى مع زيادة حوادث العنف الجسدى.

ووفقا للوزيرة يعمل الممرضون والأطباء والمفتشون معا فى هذه المراكز لوضع حل لمعاناة الضحايا باتباع نهج أكثر إنسانية، وفى هذه المراكز يجب على الضحايا رصد قصتهم مرة واحدة فقط، ومن الضرورى أن يجلس جميع الممثلين حول الطاولة نفسها لتكون عملية جمع المعلومات سهلة.

وأضافت ديمير، أنه بعد إجراء تقييم أولى رأينا أنه أفضل بالنسبة للضحايا، ونرى أن هناك قناعات أكثر فى نهاية المطاف "فأن الضحايا غالبا ما يشعرون بالعار".

وطالبت دمير عدم السكوت على العنف والتستر عليه، وقالت "من فضلكم لا تسكتوا عن العنف".

كما أعلنت الوزيرة عن إطلاق تطبيق للهاتف المحمول فى نهاية العام الجارى أو أوائل عام 2019 لمكافحة التحرش.

 

 


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