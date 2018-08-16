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وزيرة التخطيط عن تراجع معدلات البطالة: مؤشر على اتباع الحكومة نهج إصلاحى صحيح

الخميس، 16 أغسطس 2018 09:21 ص
وزيرة التخطيط عن تراجع معدلات البطالة: مؤشر على اتباع الحكومة نهج إصلاحى صحيح هاله السعيد
كتب مصطفى عبد التواب
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استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مؤشرات انخفاض معدل البطالة ليحقق نسبة 9,9٪ فى الربع الرابع من العام المالى 2017/2018 وذلك توافقًا مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 5.4% فى الربع ذاته.

 

وأكدت الوزيرة فى بيان لها ، أن انخفاض معدل البطالة يأتى كمؤشر إيجابى على اتباع الحكومة نهج إصلاحى صحيح، مشيرة إلى أن عدد المشتغلين قد شهد ارتفاعاً بنسبة 2% بما يقدر بحوالى 474 ألف مشتغلاً.. وعلى مستوى النوع أشارت السعيد إلى انخفاض معدل بطالة الذكور من نسبة 8.22% إلى 6.7% فضلاً عن انخفاض معدل البطالة للإناث من 24.7% إلى 21.2%.

 

وعلى الصعيد القطاعى أوضحت السعيد أن قطاعات الزراعة والتعليم وتجارة الجملة والتجزئة شهدت نمواً ملحوظاً فى عدد المشتغلين بنسبة 16% لقطاع الزراعة و18% للتعليم و8% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة

 

كما أضافت السعيد أن نسبة 70% من جملة المشتغلين تمثلت فى خمسة قطاعات ليأتى قطاع الزراعة على رأس القائمة بنسبة 23.1% للمشتغلين يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.7% وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.1% ليأتى بعدها قطاعى التشييد والبناء والتعليم بنسبة 11.5%، 8.9% على التوالى

 

وأشارت السعيد إلى أن انخفاض معدل البطالة يأتى كمؤشر إيجابى على اتباع النهج الإصلاحى الصحيح والذى انعكس على كافة المؤشرات فى الربع الرابع للعام المالى المنتهى 2017/2018 والذى شهد ارتفاعاً ملحوظاً فى معدلات النمو ومعدل نمو الناتج المحلى والذى بلغ نسبة 5.4% مقارنة بـ 5% عن الربع المناظر من العام 2016/2017

 

 


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الصناعات التحويلية الصناعات التحويلية

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