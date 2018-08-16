وزيرة التخطيط عن تراجع معدلات البطالة: مؤشر على اتباع الحكومة نهج إصلاحى صحيح

كتب مصطفى عبد التواب

استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مؤشرات انخفاض معدل البطالة ليحقق نسبة 9,9٪ فى الربع الرابع من العام المالى 2017/2018 وذلك توافقًا مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 5.4% فى الربع ذاته.

وأكدت الوزيرة فى بيان لها ، أن انخفاض معدل البطالة يأتى كمؤشر إيجابى على اتباع الحكومة نهج إصلاحى صحيح، مشيرة إلى أن عدد المشتغلين قد شهد ارتفاعاً بنسبة 2% بما يقدر بحوالى 474 ألف مشتغلاً.. وعلى مستوى النوع أشارت السعيد إلى انخفاض معدل بطالة الذكور من نسبة 8.22% إلى 6.7% فضلاً عن انخفاض معدل البطالة للإناث من 24.7% إلى 21.2%.

وعلى الصعيد القطاعى أوضحت السعيد أن قطاعات الزراعة والتعليم وتجارة الجملة والتجزئة شهدت نمواً ملحوظاً فى عدد المشتغلين بنسبة 16% لقطاع الزراعة و18% للتعليم و8% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة

كما أضافت السعيد أن نسبة 70% من جملة المشتغلين تمثلت فى خمسة قطاعات ليأتى قطاع الزراعة على رأس القائمة بنسبة 23.1% للمشتغلين يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.7% وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.1% ليأتى بعدها قطاعى التشييد والبناء والتعليم بنسبة 11.5%، 8.9% على التوالى

وأشارت السعيد إلى أن انخفاض معدل البطالة يأتى كمؤشر إيجابى على اتباع النهج الإصلاحى الصحيح والذى انعكس على كافة المؤشرات فى الربع الرابع للعام المالى المنتهى 2017/2018 والذى شهد ارتفاعاً ملحوظاً فى معدلات النمو ومعدل نمو الناتج المحلى والذى بلغ نسبة 5.4% مقارنة بـ 5% عن الربع المناظر من العام 2016/2017