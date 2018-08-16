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هيئة كهرباء القاهرة تحول العدادات بالشهر العقارى فى زايد لمسبوقة الدفع

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:00 ص
هيئة كهرباء القاهرة تحول العدادات بالشهر العقارى فى زايد لمسبوقة الدفع المهندس حسام عفيفى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن الشركة بصدد تحويل كافة عدادات الكهرباء الموجودة بمكاتب الشهر العقارى بنطاق الأحياء التابعة للشركة ، إلى عداد مسبوقة الدفع من خلال كروت الشحن.

و اضاف عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه تم الإنتهاء من تحويل كافة العدادات الموجودة بمكتب الشهر العقارى بمنطقة الشيخ زايد ، لافتاً إلى أن مكتب الشهر العقارى بالشيخ زايد من المقرر أن يتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة.

و أشار عفيفى ، إلى أن هناك اتفاقية مع وزارة العدل لتحويل كافة العدادات التقليدية بمكاتب الشهر العقارى إلى أخرى مسبوقة الدفع.

 

 


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

حسام عفيفى

وزارة العدل




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