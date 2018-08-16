هاله السعيد تؤكد أن الاستثمارات الحكومية بمحافظات الصعيد بلغت 13مليار جنيه

كتب مصطفى عبد التواب

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، باللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر لبحث الآليات اللازمة لتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظة فضلا عن مناقشة الاستثمارات المخصصة للمحافظة خلال خطة العام المالى الحالى 2018/2019 وخاصة الموجهة منها لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى.

ومن جانبها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن خطة العام المالى الحالى 2018/2019 وجهت لإقليم جنوب الصعيد والذى يضم خمس محافظات من ضمنهم محافظة البحر الأحمر النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد بنسبة 51% وبقيمة بلغت 13 مليار جنيه، مؤكدة أن نصيب محافظة البحر الأحمر من تلك الاستثمارات المخصصة للإقليم بلغت حوالى 2.245 مليار جنيه.

كما أشارت السعيد خلال اللقاء، إلى أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تستهدف استكمال عدد من المشروعات بالمحافظة والخاصة بمشروعات المياه، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن استكمال محطة تحلية الغردقة إلى جانب البدء فى إنشاء محطتى تحلية بالزعفرانة ورأس غارب فضلا عن محطة تحلية مياه البحر بسفاجا.

وأوضحت أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع المياه بالعام المالى الحالى تبلغ 207 مليون جنيه من إجمالى الاستثمارات الموجهة للمحافظة إلى جانب 117 مليون جنيه تم تخصيصها إلى قطاع الصرف الصحى إلى جانب مشروعات النقل المستهدف تنفيذها بإجمالى استثمارات حكومية بلغت 579 مليون جنيه، وتابعت السعيد أن مشروعات قطاع النقل تتضمن استكمال ازدواج طريق سفاجا، القصير، مرسى علم ورصف طرق بالغردقة وسفاجا وحلايب ومرسى علم.

وأشارت وزيرة التخطيط أن مساحات الأراضى والمشروعات المطروحة للاستثمار السياحى خلال العام 18/ 2019 فى محافظة البحر الأحمر تمثل حوالى 34.2 مليون متر مربع بما يتيح حوالى 26 فرصة استثمارية بالمنطقة، مشيرة إلى أنها ستتوجه للقيام بزيارة المحافظة وخاصة منطقة شلاتين فى سبتمبر المقبل.

وأشار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إلى أن عدد السائحين للمحافظة بلغ 507 ألف سائح خلال الشهر الماضى فقط وذلك مقارنة بعام 2010، مؤكدا على حرص المحافظة على السعى لتحقيق التنمية الكاملة والارتقاء بمحافظة البحر الأحمر ومدينة الغردقة وتابع اللواء أحمد عبد الله أن هناك نية لإقامة مدينة سياحية جديدة ما بين مدينتى الغردقة وسفاجا لتأتى من جنوب الغردقة وحتى ميناء سفاجا.

الجدير بالذكر أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد التقت اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر فى أبريل الماضى وذلك لمناقشة استعدادات المحافظة لتطوير وميكنة مراكز خدمة المواطنين فى إطار خطة الوزارة للتطوير المؤسسى لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وميكنة الخدمات الحكومية وتفعيل نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين.