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الخميس، 16 أغسطس 2018 03:04 م
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نقابة العلميين تعلن تخصيص أرض بأسيوط لإقامة نادى لأعضائها

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:47 م
نقابة العلميين تعلن تخصيص أرض بأسيوط لإقامة نادى لأعضائها الدكتور السيد عبدالستار المليجى نقيب العلميين
كتبت آية دعبس
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أعلنت نقابة العلميين، برئاسة الدكتور السيد عبدالستار المليجى، نقيب العلميين، تخصيص قطعة أرض بمساحة 5000 متر للنقابة بمحافظة أسيوط، لإقامة نادى ودار للعلميين بمدينة أسيوط الجديدة، موجهة الشكر لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أنها سترسل دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لإنشاء النادى، وكل التكاليف الاستثمارية للمشروع بما فيها القيمة التقديرية للأرض، مع تحديد مصادر التمويل، وتوضيح برنامج زمنى تمويلى للمشروع، وميزانية الجمعية العمومية للنقابة المنتهية فى 13 ديسمبر الماضى، وذلك لاتخاذ ما يلزم، لإنهاء إجراءات التخصيص، والبدء فى إنشاء النادى.
 
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