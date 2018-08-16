"مياه سوهاج": توعية المواطنين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى

سوهاج – عمرو خلف

أعلن اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، عن رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة، وذلك لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين فى أيام عيد الاضحى المبارك، وذلك من خلال تواجد مسئولى الشركة خلال 24 ساعة، واستمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى، ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية، وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة، والاستعداد التام لفرق الصيانة والشبكات.

وأوضح رئيس مياه سوهاج فى بيان له، أنه تم تنفيذ حملة توعوية لنشر رسالة الشركة وتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وتجنب القاء مخلفات الاضاحى التى تؤدى إلى حدوث انسداد وطفح صرف صحى وتلف بخطوط الشبكات، حيث تم تنفيذ ندوة بالتعاون مع مركز النيل للاعلام، والتى حضرها مسئولى مديرية الاوقاف والطب البيطرى والقوى العاملة، كما قام مسئولى التوعية بالشركة بتوعية الجزارين بضرورة عدم القاء مخلفات الاضاحى بشبكات الصرف الصحى لتجنب الاضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ هذا بالإضافة إلى توزيع بوسترات بمحلات الجزارة لتوعية المترددين عليها للحفاظ على شبكات الصرف الصحى.