"مياه بنى سويف" تنظم لقاءات لتوعية حول طرق التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى

قالت الشيماء عبد التواب مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، إن الشركة برئاسة المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة، تنظم لقاءات داخل القرى لتوعية المواطنين وربات المنازل بطرق التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضافت مدير إدارة التوعية فى بيان لها اليوم الخميس، أن الإدارة قامت بزيارة لقرية التضامن التابعة لمركز سمسطا لتوعية ربات البيوت بعدم الإسراف فى المياه وخصوصاً فى عيد الأضحى المبارك وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى، كما تم توزيع منشورات للسيدات بها بعض النصائح الهامة لكيفية الترشيد.