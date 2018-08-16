موسكو تغزو سوق السلاح العالمية بدبابة برمائية خفيفية

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قال ألكسندر ميخييف المدير العام لشركة (روس أوبورون إكسبورت) الحكومية الروسية المتخصصة فى صادرات السلاح، إن الشركه ستغزو سوق السلاح العالمية بدبابة خفيفة برمائية من طراز (سبروت – إم.دي.إم – 1(.

وأضاف ميخييف -فى تصريح إعلامى اليوم الخميس- إن العديد من دول جنوب شرق آسيا تهتم بهذه الدبابة التى "تعد فريدة من نوعها وليس لها مثيل فى العالم"، وإنها عربة قتالية خفيفة وبرمائية تتمتع بقدرة نارية مماثلة للقدرة النارية للدبابة الأساسية.

وتابع "هذه الدبابة تتميز أيضا بأنه يمكن إنزالها إلى اليابسة من على متن سفينة وعملها فى ظروف الأراضى الوعرة جدا ،التى لا تتمكن معدات من فئات مماثلة لهذه الدبابة من التحرك عليها".

وقال "إن الشركة تتوقع أن تحظى ناقلة الأفراد المدرعة البرمائية من طراز (بي.تى – 3 إف) وغيرها من المعدات المعروضة فى منتدى (جيش – 2018) باهتمام بارز أيضا".

يذكر أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تعد الشركة الحكومية الوحيدة فى روسيا المسئولة عن تصدير كافة المنتجات والخدمات والتكنولوجيات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج، وتعمل هذه الشركة ضمن مؤسسة شركة "روستيخ" الحكومية. وتبلغ حصتها فى مجال تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية نسبة تزيد عن 85 فى المئة، وتتعاون مع ما يزيد عن 700 مصنع ومؤسسة فى مجمع التصنيع الحربى فى روسيا.