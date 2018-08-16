موجز أخبار 1 ظهرا.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالدولة 5 أيام فقط

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها ما كشفه مركز معلومات مجلس الوزراء حول عدم صحة ما يتم تداوله بأن قراراً بمنح العاملين بالدولة إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة هى خمسة أيام فقط تبدأ من يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس وحتى يوم الجمعة الموافق 24 أغسطس، وذلك وفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشددا على أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار الحكومة قراراً بمنح العاملين بالدولة إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تواصل المركز مع رئاسة مجلس الوزراء، التى أكدت أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، مؤكدةً أن إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة هى خمسة أيام فقط تبدأ من يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس وحتى يوم الجمعة الموافق 24 أغسطس, وذلك وفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشددةً على أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارات جمهورية، نشرتها الجريدة الرسمية فى عددها اليوم، الخميس بتخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتي المنيا وبني سويف لاستخدامهما في إقامة تجمعين جديدين (الفشن الجديدة) و(ملوي الجديدة).

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار الحكومة قراراً بمنح العاملين بالدولة إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تواصل المركز مع رئاسة مجلس الوزراء، التى أكدت أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، مؤكدةً أن إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة هى خمسة أيام فقط تبدأ من يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس وحتى يوم الجمعة الموافق 24 أغسطس, وذلك وفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشددةً على أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عد البطاقات التى بها أخطاء فى البيانات وصل إلى نحو 1.5 مليون بطاقة من إجمالى عدد البطاقات وتم حصر هذه الأخطاء ووضعها على موقع الوزارة، منها أخطاء فى الرقم القومى أو أخطاء فى بيانات عدد المستفيدين مطالبا أصحاب هذه البطاقات بالدخول على موقع الوزارة لتصحيح بياناتهم قائلا: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته حتى أول شهر نوفمبر المقبل سيتم إيقافها.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد بيانا بحالة الطقس على جمهورية مصر العربية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، خلال الفترة من الإثنين 20/08/2018 حتى الجمعة 24/08/2018.

وكشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود خلال هذة الفترة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على محافظات الوجه البحرى والقاهره ومدن القناه ويكون حارعلى شمال الصعيد شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن شرطة مصر للطيران تسير اليوم، الخميس، عددا من الرحلات الاستثنائية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تسير الشركة الوطنية اليوم، الخميس، 11 رحلة متجهة إلى جدة والمدينة لنقل 2492 حاجا إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، بواقع 6 رحلات جوية إلى مطار جده الدولى لنقل 1555 حاجا، و5 رحلات جوية إلى مطار المدينة المنورة لنقل 937 حاجا، لنقل حجاج الحج السياحى مستوى 5 نجوم، وأسر الشهداء والمصابين، ورحلات العمل والإقامة.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه إيماءً إلى ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من صور لبعض الأجزاء الخاصة بامتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة الدور الثانى، أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية أنه لم يتم تداول أي أسئله قبل بدء الامتحان.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بالترخيص للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمساهمة فى رأس مال (شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية) بمبلغ 600 مليون جنيه، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض مع غرض الجهاز.

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن إدارة الشركة التى كان يعمل بها المواطن المصرى الذى فارق الحياة نتيجة طعنة نافذة فى القلب، تلقاها من وافد آسيوى فى مشاجرة اندلعت بينهما بالكويت منذ أيام، أكدت صرف جميع مستحقاته المالية لأسرته بمجرد ورود إعلام الوراثة.

قال اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، إن حجاجنا فى الأراضى المقدسة بخير، وهناك متابعة لحظية لهم.

وأضاف الرئيس التنفيذى لبعثة الحج لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخصيص عيادة طبية بكل فندق يقيم به الحجاج المصريين، وعيادتين للفنادق التى يقطنها عدد كبير من ضيوف الرحمن لمباشرة حالتهم الصحية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 173 لسنة 2018 بالموافقة علي اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/9/2017.