موجز أخبار الـ6.. وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها تحديد بعثة الحج المصرية 70 ألف جنيه تعويضا لأسرة كل متوفى من أفراد البعثة، بالإضافة إلى زيارة وفد أمنى مصرى رفيع المستوى لإسرائيل لبحث جهود التهدئة.



وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

ينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس غدًا بالمملكة العربية السعودية، وذلك تزامنا مع موسم الحج، وتوافد الحجاج المصريين على الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج .





صرح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، بأن مكاتب الدعم الفنى مازالت تستقبل عددا من الطلاب وأولياء الأمور ووفرت كافة المساعدات لتسجيل رغباتهم بسهولة ويسر، طبقا لتعليمات الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة والمشرف على التنسيق.





وافقت وزارة الصحة، برئاسة الدكتورة هالة زيادة، على إدراج 5 مواد مخدرة مخلقة من مادة الحشيش كميائيا والمعروفة بـ"القنب المخلق" بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، الذى من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، ليرتفع عدد المواد التى أدرجتها الوزارة مؤخرا إلى 11 مادة.





على مدار 7 سنين كان لمصر شرف صناعة كسوة الكعبة المشرفة، إلى الأراضي المقدسة فى احتفالية عظيمة ويحضرها كبار رجال الدولة ويرافقها حجاج لله لبيته الحرام.





نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بيانا جديدا يرد فيه على عدد من الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية.





هددت غادة نجيب زوجة هشام عبد الله، مقدم البرامج بقناة الشرق الموالية لجماعة الإخوان، قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية بفضح مخططاتهم، معبرة عن غضبها بعد القبض على زوجها، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى: "فاض الكيل.. لو غضبت هطربقها على دماغ الكل".





أعلنت هيئة تطوير مكة المكرمة، اليوم الخميس، عن البدء فى توزيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة للمستهدف نقلهم خلال موسم حج عام 1439هـ.





قام وفد أمنى مصرى رفيع المستوى بزيارة خاطفة لإسرائيل، استغرقت عدة ساعات.





شهدت محكمة الأسرة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية عددا من وقائع الخلع الغريبة التى أقدمت عليها مجموعة من السيدات، بعد استحالة العشرة مع أزواجهن وبتعبير بسيط فى عبارة " أخاف آلا أقيم حدود الله".





تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بفرع الغردقة، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين من محافظة المنوفية، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزتهم على ربع كيلو من مخدر الهيروين داخل شقة مفروشة بالغردقة.





أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإحالة سائق التوك توك المتهم بقتل طالبة الأزهر لمحكمة الجنايات.





كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، عن وجود 1103 سواقين عشوائى على مستوى الجمهورية، مبينا أن محافظة القاهرة تضم وحدها نحو 134 سوقًا، الأمر الذى يتسبب فى انتشار العشوائيات.





قال اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج يتم التواصل مع أهالى الحجاج المتوفيين وإذا رغبوا فى دفنهم بالسعودية يتم الدفن بالأراضى المقدسة.





أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن 95 ألف طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى حتى الآن، موضحا أن هناك تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية بعد انتهاء أعمال تنسيقهم وهذا سيكون بعد المرحلة الثالثة من التنسيق لطلاب الثانوية العامة.





قال المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج، إنه يتم توجيه حجاج الفرادى المصريين "تأشيرات المجاملة "لمكاتب مطوفين الفرادى بالسعودية لتنظيم وجودهم فى الأراضى المقدسة، ويتعامل الحجاج المصريين الفرادى مع المكاتب أرقام 170 و171 .





أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم اكتشاف بطاقة تموين مضروبة تم استخدامها فى صرف السلع 117 مرة فى فترة من 1 أغسطس حتى يوم 4 أغسطس الجارى، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المسئول للنيابة قائلا: "تصحيح البيانات يكشف كل الأخطاء".





أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، برئاسة هلال توفيق خلال شهر يوليو 2018 عن 14256 شهادة جمركية برسم الوارد النهائى وعن 1704 شهادة برسم الترانزيت، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 196 مليونا و696 ألفا و234 جنيها، وبلغ إجمالى ضريبة القيمة المضافة المحصلة 717 مليونا و787 ألفا و445 جنيها.





فى إطار حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية للمواطنين وبشكل مستمر، كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد مُعيط وزير المالية من مصلحة الجمارك عن السلع الواردة للاستهلاك المحلى داخل البلاد وتم سداد الرسوم والضرائب المختلفة عنها والتى تم الافراج عنها عبر المنافذ الجمركية خلال الفترة من اول مارس وحتى يوليو 2018 بلغت قيمتها 1.630 مليار دولار.





تقدم 2279 شخص خلال عام 2017 لمكتب براءات الاختراع المصرى، بطلبات للحصول على براءة اختراع، منهم 1025 طلب للمصرييـن بنسبـة 45%، و 1254 طلـب للأجانــب بنسـبـة 55%، وذلك مقـابـل 2197 طلبـاً عـام 2016، منهم 920 للمصريــين بنسبة 41.9%، و 1277 طلب للأجانب بنسبة58.1%.





تراجعت أسعار الذهب 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس، فى مصر مسجلا أدنى مستوى له فى عام ونصف، ليبلغ سعر عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة بمصر 591 جنيها للجرام لأول مرة فى عام 2018.





التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، باللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر لبحث الآليات اللازمة لتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظة فضلا عن مناقشة الاستثمارات المخصصة للمحافظة خلال خطة العام المالى الحالى 2018/2019 وخاصة الموجهة منها لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى.





أعلن وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، اليوم الخميس، أن هناك 15 ألف شهادة أمان جاهزة لتسليمها للعمالة غير المنتظمة على مستوى 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، مؤكدا أن تسليم هذه الشهادات يأتى فى إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للضمان الاجتماعي وشهادة أمان بشأن هذه العمالة، على اعتبار أنها بمثابة قطرة الغيث لعمل رعاية شاملة لهذه الفئة مستقبلاً ورعايتهم بشكل أفضل.





أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة اللحوم والسلع الأساسية خلال فترة عيد الأضحى المبارك فى أكثر من 1250 مجمعا استهلاكيا و56 شادرا بالمحافظات.





يعود ناصر ماهر، صانع ألعاب الأهلى، لتشكيلة فريقه فى مواجهة الترجى التونسى المقرر إقامتها غداً الجمعة على ملعب رادس بالعاصمة التونسية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.





كشف الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، أن النيجيري جونيور أجايى سينتهى من المرحلة الأولى من العلاج الطبيعى عقب شهر من الآن.





يعقد هانى رمزى، المدرب المساعد لمنتخب مصر، جلسة مساء اليوم مع المكسيكي خافيير أجيرى المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر لعرض أسماء اللاعبين المرشحين للانضمام للمنتخب استعداداً لمباراة النيجر المقرر لها 8 سبتمبر فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.





قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم فى hجتماع طارىء اليوم الخميس ، تأجيل مباراتي ميلان مع جنوى، وسامبدوريا أمام فيورنتينا، بالجولة الأولى من المسابقة، حداداً على ضحايا جسر "موراندى" بمدينة جنوى.





كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن أوناى إيمرى المدير الفنى لنادى أرسنال الإنجليزى يدرس إعادة النظر فى قراره بالاستغناء عن محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فى تحرير 121754 قضية وتحصيل قرابة الـ80 مليون جنيه قيمة المخالفات خلال أسبوعين.





أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح 8100 رأس ماشية لتباع لحوم طازجة بسعر 85 جنيها للكيلو، لافتا إلى أن سعر كيلو اللحوم الطازجة لم يرتفع منذ العام الماضى حيث ظل السعر بدون زيادة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، وفاة الحالة السابعة عشر بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، وذلك لحاجة تدعى جليله إسماعيل الصفتي، 87 عاما من محافظة الإسكندرية، وتتبع حج الفرادى.





تشهد مختلف محافظات الجمهورية اليوم وغدا استقرار فى الأحوال الجوية، وإن ظل الطقس شديد الحرارة بجنوب الصعيد، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة بالعاصمة هى التى تزيد إحساس المواطنين بالحر، كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس خلال أيام عيد الأضحى معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، ويكون حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيف ليلا على كافة الأنحاء.





حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لواقعة إلقاء القبض على هشام عبد الله مقدم البرامج بقناة الشرق الموالية لجماعة الإخوان، واحتجازه لنحو 48 ساعة من جانب السلطات التركية.





وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، العديد من الرسائل للمواطنين خلال انعقاد المؤتمر الصحفى للإعلان عن استعدادات الورازة لعيد الأضحى المبارك، منها عدم زيادة أسعار اللحوم الطازجة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، واستمرار طرحها بسعر 85 جنيها للكيلو منذ العام الماضى وحتى الآن، وذلك فى إطار تخفيف العبء على المواطنين، كما أنه تم طرح 8100 رأس ماشية لتباع لحوم طازجة خلال أيام العيد، وكذلك سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز، للتأكد من توافر الخبز للمواطنين والتنسيق مع الطب البيطري للرقابة على محلات اللحوم بجانب توفير 1225 طن لحوم مجمدة سعر الكيلو 45 جنيها بدلا من 60 جنيها و1420 طن دواجن مجمدة بسعر 33 جنيها للكيلو، و15500 خراف مذبوحة وطرح كيلو الضأن المبرد بـ 90 جنيها، إضافة إلى 2650 خروف بلدى حى سعر الكيلو قائم 62 جنيها.





مع هتافات ضيوف الرحمن "لبيك اللهم لبيك" فى الأراضى المقدسة، حرص المستشار عمر مروان رئيس البعثة المصرية للحج، على عقد مؤتمر صحفى بأحد فنادق مكة، لتوجيه رسائل طمأنينة لأهالى الحجاج.





أزمات متتالية ، وانهيارات لا تعرف سطراً للنهاية، هذا ما شهده الاقتصاد المصرى ونظيره التركى خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما دفع شبكة بلومبرج الأمريكية إلى الربط بينهما فى تقرير لها اليوم الخميس، ذكرت خلاله أن برنامج الإصلاح الطموح الذى تبنته الحكومة المصرية قبل أكثر من عامين، جنب الجنيه المصرى ما شهدته الليرة التركية من تراجع فى الآونة الأخيرة متأثرة بالسياسات الاقتصادية المتضاربة لنظام حزب العدالة والتنمية ـ الذراع التركية لتنظيم الإخوان ـ ونزاعات الرئيس رجب طيب أردوغان فى الداخل والخارج.





تمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من التصدى وإحباط محاولات الغش الإلكترونى فى اليوم السادس من امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بعد نشر تلك الصفحات لأجزاء من امتحانات الأحياء والجغرافيا والتفاضل والتكامل بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، حيث تم ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير أجزاء من الامتحان وإرسالها إلى مواقع التواصل الاجتماعى ونشرها على صفحات الغش.





كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالفيديو إنه في ضوء ما تم رصده من 7 شائعات خلال 3 أيام ، تم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح الحقيقة حيث تواصل المركز مع وزارة الزراعة فى ضوء ما تردد من أنباء عن تسمم وفساد اللحوم الموجودة بالأسواق والمجازر ، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على جودة وسلامة وصلاحية اللحوم المطروحة بالأسواق والمجازر مع زيادة المعروض منها خلال الفترة القادمة، موضحة أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مجازر اللحوم والمنافذ التابعة للوزارة والبالغ عددها 479 مجزرا للحوم وجاهزيتها استعداداً لعيد الأضحى بهدف الحد من الذبح خارج المجازر، وتشديد الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم، وضبط أية مخالفات قد تضر بصحة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بكافة محافظات الجمهورية حرصاً على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحى والآمن، مُشيرةً إلى أن ما يتردد عن وجود لحوم مسممة بالأسواق والمجازر شائعات لا أساس لها من الصحة ويتزامن إطلاقها مع عيد الأضحى المبارك.