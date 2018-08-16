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مكافحة المخدرات تضبط ربع كيلو هيروين بحوزة 3 عاطلين بالبحر الأحمر

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:05 م
مكافحة المخدرات تضبط ربع كيلو هيروين بحوزة 3 عاطلين بالبحر الأحمر هروين-ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بفرع الغردقة، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين من محافظة المنوفية، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزتهم على ربع كيلو من مخدر الهيروين داخل شقة مفروشة بالغردقة.
 
تلقى العقيد مروان العيسوي، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد والبحر الأحمر، إخطارًا بتمكن المقدم شهاب جابر، رئيس فرع مكافحة المخدرات بالغردقة، والنقيب محمد سنجاب، معاون الفرع، من ضبط 3 عاطلين من محافظة المنوفية كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزتهم على ربع كيلو من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى و4 هواتف محمولة، وذلك داخل شقة مفروشة بالغردقة.
 
وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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