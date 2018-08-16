"مصر للطيران" تحدد 27 أغسطس لبدء الجسر الجوى لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة

كتب هاني عثمان-رحاب نبيل

أكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة ستبدأ جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من المملكة العربية السعودية فى الـ27 من أغسطس الجارى عقب أداء مناسك الحج.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى رسالته للعاملين بالشركة بمناسبة عيد الأضحى، أن الشركة نقلت أكثر من 64 ألف حاجاً إلى كل من جدة والمدينة المنورة لهذا العام على متن 337 رحلة جوية بأعلى معدل فى انتظام الرحلات وسهولة فى إنهاء إجراءات سفر الحجاج.

وأشار إلى أن الشركة تخطو بخطوات سريعة نحو تطوير الأسطول، موضحًا أن سياسية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، أكدت على تحفيز العنصر البشرى وتحسين أوضاعه، وتوفير بيئة العمل التى تساعد على النجاح والإنجاز.