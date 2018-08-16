مصرع 6 و إصابة 3 فى تصادم 4 سيارات بطريق " رأس سدر – النفق"

جنوب سيناء- فايزة مرسال

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 اخرين فى تصادم 4 سيارات على طريق " راس – النفق".

كان اللواء أحمد ابو عقيل مدير أمن جنوب سيناء تلقى اخطارا من قسم شرطة راس سدر بتصادم 4 سيارات السيارة الأولى تحمل مواد بترولية "بتومين" والثانية نقل تحمل أخشابا والثالثة نقل تحمل طوب ومواد بناء مع سيارة ملاكى.

أسفر الحادث عن مصرع كل من إسماعيل شوقى أحمد 28 سنة من الغربية وعلاء ناجى سلطان من المنيا ومحمود مصطفى نفادى 28 سنة من الجيزة، وهشام فؤاد حافظ عبد الحميد، ومحمد شاكر عبد الشافى، وإسماعيل عبد الله مبارك من أبو صوير.

كما أصيب كل من عبده على سالم 63 سنة من القاهرة وإكرامى محمد عبده 26 سنة من القاهرة وفتحى محب حجاج 18 سنة غربية.

وهرعت لمكان الحادث 6 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين وجثث المتوفين لمستشفى راس سدر العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.