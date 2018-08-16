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مصرع طبيب الملكة إليزابيث فى حادث سير بلندن

الخميس، 16 أغسطس 2018 03:35 م
مصرع طبيب الملكة إليزابيث فى حادث سير بلندن الملكة إليزابيث
رويترز
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قُتل أحد أطباء الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، فى حادث سير فى لندن.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بيتر فيشر (67 عاما) كان يستقل دراجته فى وسط لندن أمس الأربعاء عندما اصطدم بشاحنة. وقالت الشرطة إن سائق دراجة عمره 67 عاما توفى فى مكان الحادث.

وقال جيل جاسكين، المدير الطبى فى مستشفيات كلية لندن الجامعية، فى بيان اليوم الخميس، "شعرنا جميعا بصدمة شديدة وحزن عندما علمنا أن الدكتور بيتر فيشر توفى بشكل مأساوى فى حادث سير أمس".

وأضاف "بيتر كان مدير الأبحاث فى مستشفى لندن الملكى للطب المتكامل التابعة لمستشفيات كلية لندن الجامعية، وكان طبيبا لصاحبة الجلالة الملكة". وقال قصر بكنجهام إن الملكة أُبلغت بوفاته.

 

 

 


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