مصرع شخص فى حادث تصادم بطريق المحمودية بالإسكندرية

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم بطريق المحمودية بالإسكندرية بعد مصادمة بين سيارة ودراجة بخارية والتى اسفرت عن وفاة قائد الدراجة البخارية متأثرا إصابات بالغة فى جميع أنحاء الجسد .

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق المحمودية - دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصادمة بين السيارة "نقل بمقطورة "قيادة م م ا 53 سنة سائق، دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة م ك م 12 سنة طالب أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه اصطدمت بالدراجة النارية من الخلف.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة النارية وإصابة مستقلها المدعو م ح ف سن 13 طالب مقيم حارة أبو وقاص - دائرة القسم بكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف والمصاب لمستشفى الجمهورية للعلاج "حالته مستقرة "، وحدثت تلفيات بالسيارة والدراجة النارية وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم التحفظ على السيارة وقائدها والدراجة النارية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، و تحرر المحضر جنح قسم شرطة كرموز وجارى العرض على النيابة.