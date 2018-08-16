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الخميس، 16 أغسطس 2018 05:33 ص
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مصرع شخص صدمته سيارة ببحر البقر جنوب بورسعيد

الخميس، 16 أغسطس 2018 04:43 ص
مصرع شخص صدمته سيارة ببحر البقر جنوب بورسعيد جثه - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج
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لقى شخص مصرعه منذ قليل فى حادث تصادم  سيارة مسرعة بمنطقة شادر عزام ببحرالبقر جنوب بورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 
تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا من قسم شرطة مباحث الجنوب يفيد مصرع أنس حامد محمد 51 سنه  صدمته سيارة مسرعة على كوبرى شادر عزام ببحر البقر وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الجميات .
 
وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة الحميات بحى المناخ  وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 
 

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