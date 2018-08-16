video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مستوطنون يمهدون طريقا فى خلة حمد بالأغوار شمال الضفة الغربية

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:56 م
مستوطنون يمهدون طريقا فى خلة حمد بالأغوار شمال الضفة الغربية مستوطنات ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

بدأ مستوطنون من التجمع الاستيطانى المقام فى خلة حمد بالأغوار الشمالية شمال الضفة الغربية، اليوم الخميس، بتجهيز طريق ترابية تتصل مع الشارع الرئيسى القريب منه.

وأفاد الناشط الحقوقى عارف دراغمة، فى تصريح له اليوم الخميس، بأن المستوطنين بدأوا صباح اليوم بوضع مادة "البسكورس" فى جزء من الشارع الذى يصل تجمعهم بالشارع الرئيسى، تمهيدا لتعبيده.

يشار إلى أن مستوطنين فى عام 2016 بدأوا ببناء غرف "كرفانات" وحظائر أغنام فى تلة "خلة حمد"، وأخذت تلك الغرف بالزيادة والتوسع الأفقى، وذلك بعد أن قام جيش الاحتلال فى أواخر شهر سبتمبر 2015 بتنفيذ عمليات هدم وتخريب فى منطقة " خلة حمد" مما أدى إلى تشريد خمس عائلات بدوية من تجمع عائلة "أبو كباش" البدوية.

وحظيت البؤرة الاستيطانية وقتها بدعم مطلق من قبل حكومة الاحتلال الذين أعطوا تعليماتهم نحو شق طريق استعمارى ومد البؤرة الاستعمارية بخط للمياه والكهرباء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستوطنون يخربون خيام عائلات فلسطينية فى الأغوار الشمالية

استشهاد طفلة ووالدتها فى غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة

استشهاد فلسطينى فى غارة إسرائيلية على شمالى قطاع غزة

مقتل 12 عنصرا من داعش فى غارة لطيران التحالف الدولى غرب الأنبار العراقية

مستوطنون

الاغوار

الضفه الغربيه

خله حمد




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة