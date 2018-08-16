مستوطنون يمهدون طريقا فى خلة حمد بالأغوار شمال الضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

بدأ مستوطنون من التجمع الاستيطانى المقام فى خلة حمد بالأغوار الشمالية شمال الضفة الغربية، اليوم الخميس، بتجهيز طريق ترابية تتصل مع الشارع الرئيسى القريب منه.

وأفاد الناشط الحقوقى عارف دراغمة، فى تصريح له اليوم الخميس، بأن المستوطنين بدأوا صباح اليوم بوضع مادة "البسكورس" فى جزء من الشارع الذى يصل تجمعهم بالشارع الرئيسى، تمهيدا لتعبيده.

يشار إلى أن مستوطنين فى عام 2016 بدأوا ببناء غرف "كرفانات" وحظائر أغنام فى تلة "خلة حمد"، وأخذت تلك الغرف بالزيادة والتوسع الأفقى، وذلك بعد أن قام جيش الاحتلال فى أواخر شهر سبتمبر 2015 بتنفيذ عمليات هدم وتخريب فى منطقة " خلة حمد" مما أدى إلى تشريد خمس عائلات بدوية من تجمع عائلة "أبو كباش" البدوية.

وحظيت البؤرة الاستيطانية وقتها بدعم مطلق من قبل حكومة الاحتلال الذين أعطوا تعليماتهم نحو شق طريق استعمارى ومد البؤرة الاستعمارية بخط للمياه والكهرباء.