مسؤول بالأونروا: المنظمة مازالت لم تخرج من حالة الخطر

أ ف ب

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول من عمان الخميس بدء العام الدراسى الجديد لاكثر من نصف مليون طالب فى مدارس المفوضية فى موعدها المحدد، رغم الأزمة المالية الخطيرة التى تمر بها الوكالة.

ونقل بيان عن كرينبول قوله بعد جلسة استثنائية للجنة الاستشارية للاونروا إن "العام الدراسى لطلاب وطالبات الأونروا ال526 ألفا فى الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، وفى غزة والأردن ولبنان وسوريا سيكون فى موعده، وإن المعلمين والطلاب سيعودون إلى 711 مدرسة، والمدارس ستفتح فى وقتها المحدد".

واوضح أن "هذا أمر بالغ الأهمية لحماية الحق الأساسى فى التعليم للفتيات والفتيان من لاجئى فلسطين وأيضاً للأهمية الكبرى التى يوليها مجتمع لاجئى فلسطين للتعلم وتنمية المهارات".

وأضاف كرينبول "مع إعلانى اليوم عن فتح المدارس وبدء العام الدراسى أود أن أكون واضحا بأن الأونروا ومهما بلغ الخيال مداه لم تخرج من حالة الخطر".

واشار الى أنه "منذ يناير 2018، تمكنت الأونروا من تحصيل 238 مليون دولار أمريكى كتمويل إضافى وهذا مشجع جدا".

وتابع "لكن نحن لدينا حاليا تمويل يكفى لإدارة عمليات الوكالة فقط حتى نهاية شهر سبتمبر ونحن بحاجة إلى 217 مليونا إضافية ليس فقط لضمان فتح مدارسنا ولكن لضمان استمرارها متاحة حتى نهاية هذا العام".

واكد أن "هذا يتطلب الاستمرار بحزم في الجهود الجماعية لحشد الدعم والتي تواصلت منذ يناير".

واشاد كرينبول ب"جميع شركائنا، الدول المضيفة والجهات المانحة، والذين ساندونا في هذه الأوقات العصيبة سواء من خلال تقديم مواعيد تحويل التبرعات المتوقعة أو من خلال تقديم تعهدات وتبرعات جديدة".

ويعتمد تمويل الاونروا بالكامل تقريبا على تبرعات تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.