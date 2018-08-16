مدير شرطة التموين يتفقد المجمعات الإستهلاكية للتأكد من توافر السلع

كتب: محمود عبد الراضي _دينا الحسيني

قام اللواء انور سعيد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، بتفقد المجمعات الإستهلاكية بمحافظة القاهرة، للتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية بالمجمعات .

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، وفى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإحكام الرقابة على الأسواق، والسيطرة على الأسعار للتأكيد على وصول السلع للمواطنين، بجودة عالية وتخفيف العبء على كاهل المواطنين، خاصة محدودى الدخل واستكمالاً لخطة الإدارة التى تتضمن فى أهم عناصرها توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية .

فقد قام مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالمرور على المجمعات الإستهلاكية بمحافظة القاهرة، للتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية بالمجمعات بما يكفى متطلبات المواطنين وكذا التأكد من جودتها، وعدم المغالاة فى أسعارها لتخفيف العبء على المواطنين.