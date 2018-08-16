video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مدير شرطة التموين يتفقد المجمعات الإستهلاكية للتأكد من توافر السلع

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:36 م
مدير شرطة التموين يتفقد المجمعات الإستهلاكية للتأكد من توافر السلع مساعد الوزير لشرطة التموين يتفقد المجمعات الإستهلاكية
كتب: محمود عبد الراضي _دينا الحسيني
إضافة تعليق
 قام اللواء انور سعيد  مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، بتفقد المجمعات الإستهلاكية بمحافظة القاهرة، للتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية بالمجمعات .
 
بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، وفى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإحكام الرقابة على الأسواق، والسيطرة على الأسعار للتأكيد على وصول السلع للمواطنين، بجودة عالية وتخفيف العبء على كاهل المواطنين، خاصة محدودى الدخل واستكمالاً لخطة الإدارة التى تتضمن فى أهم عناصرها توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية .
 
فقد قام مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالمرور على المجمعات الإستهلاكية بمحافظة القاهرة، للتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية بالمجمعات بما يكفى متطلبات المواطنين وكذا التأكد من جودتها، وعدم المغالاة فى أسعارها لتخفيف العبء على المواطنين.   
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إقبال ضعيف على الأضاحى بأسيوط.. و"التموين": توفير 100 عجل بـ95 جنيها للكيلو

"خروف العيد" على كل لون وسعر فى الأقصر.. التجار يغزون جميع أسواق المحافظة بالمواشى.. "التموين" تقيم شادر "خراف العيد" بـ62 جنيها للكيلو القائم و90 للضانى.. و"الأوقاف" تتيح صكوك الأضاحى بـ1500 جنيه.. فيديو وصور

صور.. وزير التموين يكشف استخدام بطاقات مضروبة فى صرف سلع 117مرة فى 4 أيام

شرطه التموين

استعدادات عيد الاضحي

توافر السلع الغذائيه

المجمعات الاستهلاكيه

حوادث اليوم




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة