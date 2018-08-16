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مختار نوح يؤكد اضطرار تركيا لطرد الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:03 ص
مختار نوح يؤكد اضطرار تركيا لطرد الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب محمود العمرى
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أكد مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمفكر السياسى، أن الإخوان فى تركيا تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد، نتيجة للأزمات الاقتصادية التى تواجه الدولة التركية ونظامها، وهو ما سيؤدى بهم إلى اللجوء لطرد قادة الإخوان والعناصر الهاربين هناك، نتيجة لما تعانى منه الدولة من هبوط فى عملتهم وأزمات اقتصادية كبرى.

 

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لا مفر لتركيا سوى ترحيل الإخوان من أراضيها لأنهم يمثلوا عبء اقتصادى كبير عليهم، وخاصة فى القنوات والمواقع الإرهابية التابعة لهم التى تبث من تركيا، وأن الاقتصاد التركى حاليا لا يحتمل وجودهم فى الأراضى التركية.

 

وتوقع "نوح" أن يتم طرد عناصر الإخوان من تركيا، لأن الدولة التركية تبحث حاليا على حلول لأزمتها الاقتصادية وتبحث عن فتح علاقات مع الدول مجددا لإنقاذها من أزمتها الكبرى، وهو ما سيجعل الإخوان يرحلون خلال الأيام المقبلة.


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