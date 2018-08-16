محكمة فيتنامية تقضى بسجن ناشط 20 عاما بتهمة محاولة إسقاط الدولة

رويترز

قال محامى أحد النشطاء فى فيتنام إن محكمة بشمال البلاد قضت اليوم الخميس بسجن موكله 20 عاما بعد إدانته خلال محاكمة استمرت يوما واحدا بمحاولة إسقاط الدولة.

وقال المحامى ها هوى سون إن محكمة الشعب فى إقليم نيه آن أمرت أيضا بوضع موكله ليه دين لون، البالغ من العمر 53 عاما، تحت الإقامة الجبرية بمنزله مدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.

وقال سون لرويترز عبر الهاتف إن المحكمة اتهمت موكله بأنشطة "تهدف للإطاحة بحكومة الشعب" بدون دليل كاف. وأضاف أن موكله لم يقر بالذنب وسيطعن على الحكم.

ورغم الإصلاح الاقتصادى واسع النطاق والانفتاح المتزايد على التغيير الاجتماعى، يواصل الحزب الشيوعى الحاكم فرض رقابة دقيقة على وسائل الإعلام ولا يتساهل مع الانتقادات.

وذكرت صحيفة نيه آن التى يديرها الحزب الشيوعى أن لون، الذى اعتقلته السلطات العام الماضى، شجع على مقاطعة انتخابات الجمعية الوطنية (السلطة التشريعية) فى 2016 وحرض على احتجاجات مناهضة لشركة فورموسا التايوانية وكتب تدوينات على فيسبوك تعبر عن آراء مناهضة للحزب والدولة.

وألقي اللوم على شركة فورموسا فى التسبب بأحد أسوأ الكوارث البيئية فى فيتنام فى 2016 عندما لوث مصنع صلب تطوره الشركة المياه المقابلة للساحل مما أثار حالة غضب فى البلاد.