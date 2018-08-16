محافظ سوهاج يعلن تدريب 748 معلمة على نظام التعليم الجديد

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن افتتاح 28 قاعة تدريبية وحضور 784 متدربة من معلمات رياض الاطفال و 28 مدرب ، وذلك فى اطار الاستعدادات المكثفة التى تقوم بها مديرية التربية والتعليم لتدريب معلمى الصفوف الأولى على نظام التعليم الجديد والذى سيتم تطبيقه مع بداية العام الدراسى الجديد ، والتى تستهدف معلمى رياض الأطفال ومعلمى الصف الأول الإبتدائى.

وشدد المحافظ على مسئولى التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لمختلف الادارات التعليمية ومراقبة برامج التدريب ومدى تحقيق الاستفادة القصوى منها وتوفير الاجواء المناسبة للمتدربين , مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع فيما يحقق خدمة العملية التعليمية وتطوير المنظومة فى اطار رؤية القيادة السياسية لبناء الانسان المصرى والتى تبدأ بالتعليم وخاصة المراحل الاولى .

وأوضح عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم فى بيان للمحافظة ، أن المديرية قامت بعقد لقاءات مع المرشحين كمدربين لمرحله رياض الأطفال بنظام التعليم الجديد والتأكيد على اهميه دور المدرب فى أداء دوره الفعال فى قاعه التدريب ونقل الماده العلمية بالشكل المطلوب ، وأهمية التفاعل بين المدرب والمتدربين ، مشيرا إلى أن المنظومة التعليمية الجديدة تحتاج إلى تكاتف الجميع لنجاحها وتحقيق اهدافها.

وأضاف شلتوت أن أعضاء لجنة التنمية المهنية بالمديرية والإدارات التعليمية قد قاموا بالمرور على جميع القاعات بجميع الادارات ، واظهرت المتابعة جودة عالية فى التدريب وأداء وتواصل فعال بين المتدربين والمدربين .

وفى سياق متصل ، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أنه تمت معاينة 53 منزل بجزيرة أولاد حمزة بمركز المنشاة تمهيدا لتسليمها لمشروع " سكن كريم " بتموين من مؤسسة مصر الخير لإعادة تأهيلها ، مشيراً أن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة لتحقيق العدالة الاجتماعية للقرى الاكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والتضامن الاجتماعى ، بالتوازى مع سياسة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء المجتمع ورفع المعاناة عن كاهل الفئات الاكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم .

ومن جانبه أوضح صلاح عبد الباسط الميرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، فى بيان ، أن الوحدة المحلية قامت بمعاينة 53 منزلا بجزيرة اولاد حمزة وقرى العسيرات ( بمشروع سكن كريم) بتمويل من مصر الخير ) وتنفيذ جمعية تنمية المجتمع بدار وذلك تمهيدا لتسليمهما لإعادة التأهيل ، التى تشمل تعريش الأسقف بالخشب ، وتركيب ابواب وشبابيك ، وتركيب وصلات سباكة ومياه داخلية ، وكذلك وصلات كهرباء داخلية ، وأعمال المحارة للمنزل داخليا وخارجيا ، ورفع كفاءة الحمام وتشطيبة ، وعمل الدهانات الداخلية والخارجية " حوائط ـ ابواب وشبابيك ـ واجهة المنزل " ، وتركيب السيراميك.