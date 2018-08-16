محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ محطتى مياه بقرى كفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، محطتى رفع مياه الشرب بقرى "عزبة زكريا محى الدين، وكفر الشهاوى خاطر"، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، برفقة المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، والمهندس محمد صلاح فرحات رئيس مجلس مدينة كفر شكر.

ووجه المحافظ فى بيان له، بسرعة الانتهاء من الأعمال القائمة والبدء فى دخولها الخدمة، لرفع العبئ عن كاهل المواطنين وعدم تكرار انقطاع مياه الشرب بتلك المناطق مرة أخرى بع ربطها على المحطات الرئيسية لتخفيف الضغط عليها، مشيرا إلى أنه من المقرر دخولهما الخدمة نهاية العام الجارى.

وتكلفت محطة مياه عزبة زكريا محى الدين التابعة لمركز ومدينة كفر شكر بتكلفة 11.5 مليون جنيه وطول الخط بها 1 كيلومتر و 800 متر بقطر 300 م والتى تم البدء فى إنشائها فى يناير الماضي.

وتوجه المحافظ لمدينة قليوب لتفقد بعض المشروعات التنموية بالمدينة، منها افتتاح مدرسة الإصلاح الزراعى بميت حلفا.