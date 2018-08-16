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محافظ القليوبية يتفقد عدد من المشروعات ويضع حجر أساس حديقة نموذجية للطفل

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:01 م
محافظ القليوبية يتفقد عدد من المشروعات ويضع حجر أساس حديقة نموذجية للطفل اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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بدأت منذ قليل جولة اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، بمركز ومدينة قليوب، لتفقد ووضع حجر الاساس لعدد من المشروعات التنموية بها إلى جانب تسليم 5 باكيات تم تخصيصها لذوى الاحتياجات الخاصة كمرحلة أولى من اصل 22 باكية يتم العمل بها حاليا، وتسليمها لذوى الاحتياجات في اسرع وقت ممكن.
 
وتبدأ الجولة يتفقد أعمال التطوير بمدرسة الإصلاح الزراعي بميت حلفا التابعة لمركز قليوب، يتبعها تسليم 5 باكيات بمستلزماتها لذوى الإعاقة بمدينة قليوب كدفعة أولى من إجمالى 22 باكية تم تجهيزها من خلال تعاون المجتمع المدني بقليوب مع السكة الحديد، على أن يتم الانتهاء من باقي الباكيات خلال اسرع وقت ممكن.
 
كما يضع اللواء محمود عشماوي حجر أساس حديقة نموذجية للطفل بمدينة قليوب، إلى جانب وضع حجر أساس مشتل نموذجي يتبع لمجلس مدينة قليوب.
 
 
 
 
 

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