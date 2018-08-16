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لمحدودى الدخل بالفيوم.. تعرف على كيفية توصيل المياه بالمجان لمنزلك

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:00 ص
لمحدودى الدخل بالفيوم.. تعرف على كيفية توصيل المياه بالمجان لمنزلك اللواء هشام درة
الفيوم - رباب الجالي
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إذا كان أحد جيرانك أو معارفك ما زال لا يستطيع توصيل المياه لمنزله لعدم قدرته على دفع تكاليف توصيل المرفق وتريد مساعدته إليك هذا الخبر، حيث وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم على 15 بروتوكولا مع 15 جمعية أهلية تعمل فى مجال توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية والأشد احتياجا داخل نطاق محافظة الفيوم.

وقال اللواء هشام محمد درة رئيس مجلس غدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إنه تم التوقيع على بروتوكولات تعاون مع هذه الجمعيات، وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل الأسرة الفقيرة والتى هى فى أشد الاحتياج لتوصيل مياه الشرب.

وأضاف درة أنه تم الانتهاء من توصيل 762 توصيلة مياه شرب للأسر غير القادرة على دفع قيمة التوصيلة عن طريق الأندية الروتارية وذلك داخل نطاق مركز طامية ويوسف الصديق واطسا وابشواى كما تم توصيل 500 توصيلة مياه للأسر الأولى بالرعاية والأشد احتياجا داخل نطاق مركز طامية عن طريق منظمة اليونيسف، كما تم توصيل 400 توصيلة صرف صحى للأسر الغير قادرة بقرية الخالدية التابعة لمركز ومدينة ابشواى عن طريق منظمة اليونيسف.

وأشار رئيس الشركة أنه تم توصيل ما يقرب من 150 توصيلة مياه شرب للأسر الفقيرة داخل نطاق محافظة الفيوم بواسطة جمعية بداية للأعمال الخيرية هذا بجانب عمل بعض الجمعيات الخيرية العاملة فى هذا المجال.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن الشركة تتواصل مع كافة المنظمات والجمعيات الأهلية من أجل مد يد العون لمساعدة الأسر الغير قادرة على دفع قيمة مقايسات مياه الشرب والصرف الصحى داخل محافظة الفيوم وتقوم بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بجانب المساهمة من جانب الشركة فى رفع العبء عن كاهل هذه الأسر حتى تستطيع هذه الجمعيات إتمام عملها على أكمل وجه.

ووجه درة الجمعيات التى وقعت بروتوكولات تعاون مع الشركة بضرورة توصيل مياه الشرب لأكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية داخل محافظة الفيوم لأن المحافظة تحتاج الكثير والكثير من المساعدة وتضافر كافة الجهود من إيصال كوب مياه شرب نظيف بجانب صرف صحى أمن.

 


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