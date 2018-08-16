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الخميس، 16 أغسطس 2018 01:49 م
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"كهرباء الشرقية": نحتاج 169 ألف جينه لعمل مقايسة لنقل محول أولاد صقر

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:48 م
"كهرباء الشرقية": نحتاج 169 ألف جينه لعمل مقايسة لنقل محول أولاد صقر محول كهرباء-ارشيفية
الشرقية – إيمان مهنى
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 أكد قطاع كهرباء شمال الشرقية، بإشراف المهندس مصطفى جبر رئيس القطاع، ان خط الجهد المتوسط المار بالمنطقة المار من فوق منازل قرية منشأة ناصر التابعة لمركز اولاد صقر، هو مغذى بنى حسن وتم إنشاؤه منذ أكثر من 35 عاماً منذ إدخال الكهرباء بالمنطقة، واتهمت الأهالى بالتعدى على حرم خط الجهد المتوسط، تحرير محضر شرطة رقم 4351 لسنة 2014جنح أولاد صقر، لهم ولمخالفتهم لحرم الجهد المتوسط.
 
وأضاف فى بيان أنه تم إدارج التعديل المطلوب بخطة المحافظة 2018/2019 لتحويل خطوط الجهد المتوسط الموجودة داخل الكتل السكنية إلى كابلات أرضية ولم يتم الموافقة عليه حتى تاريخه وفى حالة الموافقة على التعديل سيتم التنفيذ فوراً علماً بأن قيمة المقايسة المطلوبة للتعديل بمبلغ 169723.55 جنيهاً.
 
جاء ذلك رد على اليوم السابع، تحت عنوان " أهالى مركز أولاد صقر يشكون مرور اسلاك الجهد الكهربائى أعلى منازلهم بالشرقية ".
 
فى سياق متصل أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن عزبتى المالكى وأبو شربى بقرية الظواهرية التابعة لمركز الحسينية هى نهاية شبكات محطة مياه شعفورة وطارق بن زياد والمياه بها ضعيفة ويتم تغذية المواطنين بخطوط 2 بوصة وعند الانتهاء من تنفيذ محطة مياه صان الحجر بالبكارشة 1200 ل / ث سوف تزيد كمية الضغوط وبالتالى سوف نقوم بإحلال وتجديد خطوط 2 بوصة إلى خطوط بأقطار مختلفة لا تقل عن 4 بوصة 101 مم
 
 جاء ذلك رداً على ما جاء بموقع " اليوم السابع " تحت عنوان " عزبتى المالكى وأبو شربى بالشرقية بدون مياه شرب والاهالى يستغيثون " حيث اشتكى الأهالى من عدم وجود مياه شرب بالقريتين.
 

 


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