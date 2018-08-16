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في 10 معلومات.. تعرف على مشاريع الأسمنت والجرانيت العملاقة في بني سويف

الخميس، 16 أغسطس 2018 07:00 م
في 10 معلومات.. تعرف على مشاريع الأسمنت والجرانيت العملاقة في بني سويف مجمع الأسمنت
كتب حسن رمضان
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ومجمع مصانع الرخام والجرانيت ببني سويف، كذلك خطى إنتاج الأسمنت رقم 3 - 4 بمجمع العريش للأسمنت بشمال سيناء.

في السطور التالية يستعرض "اليوم السابع" أهم 10 معلومات عن المشروع..

- بدأ العمل في المشروع مايو 2016 بمشاركة 20 شركة وطنية وأجنبية

- شارك في البناء أكثر من 10 آلاف عامل ومهندس

- 18 شهراً هي مدة تنفيذ المشروع

- يضم المشروع مجمع صناعي عملاق يضم 4 مصانع أسمنت تنتج 20% من إجمالي إنتاج الدولة

- تم تنفيذ مجمع الأسمنت على مساحة 5 ملايين متر مربع تضم 6 خطوط إنتاج

- يوفر المشروع نحو 1800 فرصة عمل مباشرة جديدة وأكثر من 8000 فرصة عمل غير مباشرة

- بخلاف مصانع الأسمنت يعد مجمع الرخام والجرانيت من المشروعات الرائدة

- أنشأ المجمع على مساحة 200 ألف متر مربع يضم 5 مصانع رخام ومصنعين جرانيت

- تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الجرانيت والرخام 3.6 مليون متر مسطح من الرخام والجرانيت سنوياً

- أتاح المجمع 750 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة 


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مجمع الأسمنت

عبد الفتاح السيسى




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