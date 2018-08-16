في 10 معلومات.. تعرف على مشاريع الأسمنت والجرانيت العملاقة في بني سويف

كتب حسن رمضان

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ومجمع مصانع الرخام والجرانيت ببني سويف، كذلك خطى إنتاج الأسمنت رقم 3 - 4 بمجمع العريش للأسمنت بشمال سيناء.

في السطور التالية يستعرض "اليوم السابع" أهم 10 معلومات عن المشروع..

- بدأ العمل في المشروع مايو 2016 بمشاركة 20 شركة وطنية وأجنبية

- شارك في البناء أكثر من 10 آلاف عامل ومهندس

- 18 شهراً هي مدة تنفيذ المشروع

- يضم المشروع مجمع صناعي عملاق يضم 4 مصانع أسمنت تنتج 20% من إجمالي إنتاج الدولة

- تم تنفيذ مجمع الأسمنت على مساحة 5 ملايين متر مربع تضم 6 خطوط إنتاج

- يوفر المشروع نحو 1800 فرصة عمل مباشرة جديدة وأكثر من 8000 فرصة عمل غير مباشرة

- بخلاف مصانع الأسمنت يعد مجمع الرخام والجرانيت من المشروعات الرائدة

- أنشأ المجمع على مساحة 200 ألف متر مربع يضم 5 مصانع رخام ومصنعين جرانيت

- تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الجرانيت والرخام 3.6 مليون متر مسطح من الرخام والجرانيت سنوياً

- أتاح المجمع 750 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة