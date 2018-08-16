فيديو.. 7 شائعات جديدة ترد عليها الحكومة بالحقائق والأرقام

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بيانا جديدا يرد فيه على عدد من الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية.

وجاء من بين تلك الشائعات التي وصل عددها لـ7 خلال عدة أيام فقط، تسمم اللحوم الموجودة بالأسواق، وإلغاء منظومة الخبر، ووقف تقديم خدمات الكهرباء للمواطنين الذين لم يدفعوا الضرائب العقارية، وغيرها من الشائعات التي رد عليها المركز بالحقائق الكاملة في الفيديو التالي.

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