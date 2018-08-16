فيديو.. صندوق تطوير العشوائيات يكشف عن مليون كشك يسرق كهرباء بالقاهرة

كتب سمير حسنى

كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، عن وجود 1103 سواقين عشوائى على مستوى الجمهورية، مبينا أن محافظة القاهرة تضم وحدها نحو 134 سوقًا، الأمر الذى يتسبب فى انتشار العشوائيات.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات فى لقاء على قناة دريم، أن هناك عشوائيات آمنة ولكنها غير مخططة، مشيرا لإلى انتشار ظواهر وقضايا عشوائية واجتماعية فى الشارع المصرى مثل ظاهرة انتشار سرقة الكهرباء، متابعا: " يوجد ما لا يقل عن مليون كشك فى محافظة القاهرة وحدها".