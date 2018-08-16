فودافون وماستركارد يشاركان "أمان" لتقديم خدمة السحب والإيداع عبر تحويل الأموال

كتبت هبه السيد

فى إطار الاستراتيجية التوسعية الهادفة إلى دعم خدمات الدفع الرقمى فى مصر والتى تشهد طفرة فى الأداء والتطوير، أعلنت شركة "ماستركارد" وشركة "فودافون" وشركة "أمان" للدفع الإلكترونى عن شراكة جديدة بينهما، حيث أضافت ماستركارد خدمات شركة أمان إلى منظومة الدفع عن طريق الهواتف المحمولة من خلال فودافون كاش، تُعد الشراكة الجديدة نموذجاً يحتذى به للتعاون التكنولوجى المطلوب لتلبية احتياجات المستخدمين حيث بلغ عدد المتعاملين بهذه الخدمة على نظام ماستركارد حوالى 8 ملايين مواطن كما ارتفع عدد عمليات الدفع والتحويل بصورة ملحوظة مع بداية هذا العام.

وتُمثل الشراكة بين ماستركارد و فودافون وشركة "أمان" للدفع الإلكترونى– إحدى شركات راية القابضة- إضافة هامة لتعزيز الخدمات التى يمكن اتاحتها للعملاء عن طريق أكثر من 25 ألف منفذ وأكثر من 140 فرعا متخصصا على مستوى الجمهورية تقدم خدمات إلكترونية متعددة للدفع والتحصيل.

وفى إطار التعاون المشترك بين الشركات الثلاث تم وضع خطة تنفيذية لتفعيل الخدمة تبدأ بإطلاق خدمة سحب وإيداع الأموال على محفظة فودافون كاش من خلال فروع ومنافذ شركة أمان فى جميع أنحاء الجمهورية. جدير بالذكر أن شركة فودافون تُعد واحدة من أهم الشركات العاملة فى مجال إصدار المحافظ الإلكترونية "فودافون كاش".

وتعليقاً على ذلك يقول محمد وهبى، الرئيس التنفيذى لشركة أمان لخدمات الدفع الإلكترونى: "تمثل شراكتنا مع ماستركارد وفودافون مصر خطوة مهمة لتعزيز تواجد أمان فى السوق المحلى فى مجال الدفع الإلكترونى، كما يُعد هذا التعاون أولى خطوات الشركة نحو اقتحام قطاع تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية".

كما أوضح وهبى أن شركة أمان تضع هذه الأهداف على رأس أولوياتها وتسعى من خلال منافذها وفروعها المنتشرة بكافة المحافظات لزيادة نسبة المتعاملين عبر أنظمة الدفع الإلكترونى المختلفة للقيام بالعديد من المعاملات مثل تحصيل الفواتير واستقبال التحويلات والخدمات الأخرى بطريقة سهلة للمواطن وبعيدة تماما عن تداول الكاش.

من ناحية أخرى، صرح ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر قائلا: "نحن سعداء بتوقيع تلك الاتفاقية التى تهدف إلى تطوير الخدمات التى نقدمها لعملاء فودافون وتلبية احتياجاتهم وهو ما تسعى إليه فودافون باستمرار من خلال تعاونها مع شركائها فى النجاح مثل شركة "أمان" وشركة "ماستركارد".

وأضاف أن فودافون تسعى دائما لتوقيع العديد من الشراكات وإطلاق المبادرات الخدمات التى تتواكب مع خطة التحول الرقمي، وتعزز تحقيق الشمول المالى فى مصر، مما سيحدث نقلة حقيقية فى الخدمات المقدمة لعملاء فودافون، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالى والتنمية المستدامة.

ومن جانبها تقوم شركة ماستركارد، الشركة الرائدة فى مجال تكنولوجيا و حلول الدفع، بدور محورى فى دعم ومساندة الجهود التى تبذلها الدولة والمجلس القومى للمدفوعات لتقليل التداول النقدى وزيادة المدفوعات الإلكترونية والرقمية فقد أكد السيد/ محمد عاصم - مدير شركة ماستركارد مصر - على التزام الشركة المتواصل بتطوير وزيادة المتعاملين عبر منظومة الدفع الرقمى واستمرار تقديم خدمات إلكترونية جديدة تسهل حياة المواطنين وتساعد على تحقيق المزيد من الشمول المالي. لذلك تُعد إضافة خدمات أمان إضافة جديدة تساعد شراكئنا من البنوك وشركات المحمول فى التوسع فى إصدار خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول للمزيد من عملائهم. وتعليقاً على هذه الشراكة الجديدة يقول عاصم: "إننا سعداء للغاية لتوقيع هذه الشراكة ونود أن نهنئ شركة أمان وفودافون على إطلاق خدمة السحب والإيداع من خلال منافذ شركة أمان ونتطلع لإطلاق المزيد من خدمات الدفع الإلكترونى قريبا."

وتبرز أهمية خدمة سحب وإيداع الأموال عبر المحافظ الإلكترونية من كونها إحدى أهم الخدمات التى اعتمدت عليها الدول الناشئة. أما فى مصر، فقد حققت التجربة نجاحاً قويًا منذ إطلاقها ومن المتوقع زيادة عدد المتعاملين خلال السنوات المقبلة خاصة فى ظل سعى الشركات والبنوك للربط بين المحفظة الإلكترونية والخدمات الأخرى مثل دفع الفواتير والأقساط ليس فقط تحويل الأموال .

جدير بالذكر أن منظومة تحويل والدفع عن طريق الهاتف المحمول أطلقتها ماستركارد عام 2013 هى المنظومة التى تستهدف زيادة استخدام المواطنين لخدمات تحويل الاموال والدفع الإلكترونى عبر الهاتف المحمول فقد وصل عدد العملاء من مستخدمى هذه الخدمة على نظام ماستركارد حوالى 8 مليون حيث يقدم هذة الخدمة أكثر من 9 بنوك بالإضافة إلى شركتى محمول.