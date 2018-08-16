فرنسا ترحب بالافراج عن أحد رموز المعارضة السياسية فى أذربيجان

باريس /أ ش أ/

رحبت فرنسا بإفراج السلطات الأذربيجانية عن "إلجار محمدوف" أحد رموز المعارضة السياسية فى البلاد والمسجون منذ أربع سنوات.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - فى بيان - اليوم أن هذا الإجراء الذى انتظره المجتمع الدولى يسير فى الاتجاه الذى شجعت فرنسا عليه خلال اتصالاتها بالسلطات الأذربيجانية.

وشددت الوزارة على تمسكها بامتثال الدول الأعضاء بمجلس أوروبا لكل قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

يذكر أنه حكم على "إلجار محمدوف" زعيم جماعة البديل الديمقراطى الحقوقية فى 2014 بالسجن سبع سنوات بعد إلقاء القبض عليه فى فبراير 2013 بتهم تنظيم والمشاركة فى مظاهرات احتجاج فى بلدة إسماعيلى بشمال البلاد، وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفورى وغير المشروط عنه.