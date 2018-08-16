فتح برامج جديدة وقسم للغة الصينية بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، فتح أربعة برامج جديدة فى العام الأكاديمى الحالى 2018/2019 خاصة بمرحلة البكالوريوس (أو الليسانس).

ويبدأ برنامج "الصوتيات واللغويات القضائية" بكلية الآداب لأول مرة فى مصر والعالم العربى، بالتعاون بين كليتى الآداب والحقوق، كما تبدأ الدراسة بقسم اللغة الصينية وآدابها بكلية الآداب هذا العام، بهدف إمداد سوق العمل بطلاب ذوى الكفاءة باللغة الصينية للعمل فى مجالات الترجمة والتدريس والإعلام، وتبدأ الدراسة أيضا هذا العام ببرنامج "الهندسة الصناعية والنظم" بكلية الهندسة، وبرنامج "صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة" بكلية العلوم، وبرنامج "إدارة السياحة والضيافة والتراث" بكلية السياحة والفنادق.