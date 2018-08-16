غضب فى بريطانيا بسبب صورة تجمع زعيم حزب العمال البريطانى وقيادى لجماعة إرهابية

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن صورة تجمع جيرمى كوربين، زعيم حزب العمال البريطانى، وقيادى رفيع لجماعة إرهابية قتلت حاخام بريطانى فى هجوم على كنيس يهودى عام 2014، تثير الغضب فى بريطانيا.

وبحسب تقرير على الموقع الإلكترونى للتايمز، اليوم الخميس، فأن ماهر الطاهر، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المحظورة، كان يقف بجانب كوربين خلال مراسم لوضع إكليل من الزهور لإحياء ذكرى وفاة قادة فلسطيين فى غارة جوية إسرائيل، حيث أقامت الاحتفالية سفارة فلسطين فى تونس عام 2014 ودعى السياسى البريطانى وقتها مع وفد رسمى للسلطة الرسمية، حيث لم يكن كوربن قد أصبح زعيما للعمال بعد.

وبعد مرور شهر من التقاط هذه الصورة، أعلنت جماعة طاهر مسئوليتها عن هجوم على كنيس يهودى فى القدس حيث قتل أربعة حاخامات أثناء الصلاة، بينهم الحاخام البريطانى شموئيل جولدبرج الذى كان يبلغ وقتها 68 عاما. وقال بيان على الموقع الإلكترونى للجماعة إنه "رد طبيعى على السياسات العنصرية وجرائم الاحتلال المستمرة". وأضاف: "لا يجب أن يكون أى مكان فى القدس آمنا طالما أن الشعب الفلسطينى ليس آمنا".

ومع الكشف عن الصورة، التى نشرتها السفارة الفلسطينية على حسابها بفيس بوك، ردت أرملة جولدبرج، مساء الأربعاء، قائلة "لا يجب أن يرتبط جيرمى كوربين برجال من هؤلاء. إنهم يقتلون لتلبية احتياجاتهم السياسية. إنه بحاجة أن يذهب إلى إسرائيل ليرى كيف تسير الأمور حقا".

وحظر الاتحاد الأوروبى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باعتبارها منظمة إرهابية قبل عامين من لقاء كوربين وطاهر. حيث أعلنت المنظمة مسئوليتها عن سلسلة من الهجمات الانتحارية التى استهدفت المدنيين الإسرائيليين وعن القنابل التى تزرع على جوانب الطرق وإطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل.