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غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:46 ص
غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية  ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 35  والصغرى 25 درجة ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 31 والصغرى 24 درجة.
 
 
 

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