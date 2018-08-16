عروض فنية لفرق الفنون الشعبية بفرع ثقافة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسوان، ففى قصر ثقافة السباعية أقيمت محاضرة "يعنى إيه كلمة وطن" حاضر فيها سيد عبد الرحيم، وبقصر ثقافة أسوان أقيم عرض لفرقة أسوان للفنون الشعبية قدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات التى تعبر عن البيئة الأسوانية والنوبية.

وضمن نشاط التمكين الثقافى أقيمت ورشة مشغولات فنية "بونبنيره شكل خروف وخروف أنتيكة "لذوى القدرات الخاصة تدريب عبير الصاوى، واقيمت محاضرة " دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التنمية الشاملة" حاضر فيها إيمان عبد العظيم.

وفى بيت ثقافة نجع الفرس أقيمت ندوة "أهمية تكنلوجيا المعلومات فى نشر الوعى الثقافى "ألقاها بسطاوى منزلى عدلى، وبمكتبة الشطب، وأقيقت محاضرة "مشروعات التنمية فى محافظتى" حاضرها عمرو محمود السيد ، وبقصر ثقافة دهميت اقيمت ورشة تنمية بشرية بعنوان" الفنون والبناء الوجدانى للإنسان حاضرها دسوقى محمد الفقير.