ضبط 3 متهمين هاربين من قضايا ضرب وسرقة بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

تمكن الرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من ضبط 3 متهمين مطلوبين في قضايا ضرب وسرقة وهارب من المراقبة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهمين احمد م م 23 سنة عاطل مقيم الرجبي اول المحلة، مطلوب ضبطه فى القضية 5083 إداري أول المحلة(ضرب)، والمتهم كمال م م س 28 سنة عاطل مقيم محلة البرج أول المحلة، مطلوب فى القضية 9587 جنح أول المحلة (سرقة).

كما تم ضبط المتهم محمد ف ج ح 25سنة عاطل مقيم الرجبي أول المحلة، سبق اتهامه فى 7 قضايا سرقة بالإكراه وكسر مراقبة، مراقب هارب على ذمة القضية رقم 20985/2013جنايات أول المحلة سرقة بالإكراه ومحرر عن هروبه المحضر 8905جنح اول المحلة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.