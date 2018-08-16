video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 12:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 3 متهمين هاربين من قضايا ضرب وسرقة بالمحلة

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:34 ص
ضبط 3 متهمين هاربين من قضايا ضرب وسرقة بالمحلة متهمين - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق
تمكن الرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من ضبط 3 متهمين مطلوبين في قضايا ضرب وسرقة وهارب من المراقبة.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهمين احمد م م 23 سنة عاطل مقيم الرجبي اول المحلة، مطلوب ضبطه فى القضية 5083 إداري أول المحلة(ضرب)، والمتهم كمال م م س 28 سنة عاطل مقيم محلة البرج أول المحلة، مطلوب فى القضية 9587 جنح أول المحلة (سرقة).
 
كما تم ضبط المتهم محمد ف ج ح 25سنة عاطل مقيم الرجبي أول المحلة، سبق اتهامه فى 7 قضايا سرقة بالإكراه وكسر مراقبة، مراقب هارب على ذمة القضية رقم 20985/2013جنايات أول المحلة سرقة بالإكراه ومحرر عن هروبه المحضر 8905جنح اول المحلة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 8 متهمين مطلوبين فى عدة قضايا بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

حمله تنفيذ احكام




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة