ضبط 3 متهمين هاربين من قضايا ضرب وسرقة بالمحلة

تمكن الرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من ضبط 3 متهمين مطلوبين في قضايا ضرب وسرقة وهارب من المراقبة.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهمين احمد م م 23 سنة عاطل مقيم الرجبي اول المحلة، مطلوب ضبطه فى القضية 5083 إداري أول المحلة(ضرب)، والمتهم كمال م م س 28 سنة عاطل مقيم محلة البرج أول المحلة، مطلوب فى القضية 9587 جنح أول المحلة (سرقة).
كما تم ضبط المتهم محمد ف ج ح 25سنة عاطل مقيم الرجبي أول المحلة، سبق اتهامه فى 7 قضايا سرقة بالإكراه وكسر مراقبة، مراقب هارب على ذمة القضية رقم 20985/2013جنايات أول المحلة سرقة بالإكراه ومحرر عن هروبه المحضر 8905جنح اول المحلة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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