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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى خطف الحقائب بالغربية

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:46 ص
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى خطف الحقائب بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن الرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، من ضبط تشكيلا عصابيا يضم عاطلين مسجلين جنائيا، تخصص فى خطف الحقائب، وبحوزتهما 25تذكرة هيروين وفرد خرطوش.

كانت معلومات قد توفرت بقيام احمد ابراهيم عطية وشهرته أبو صهيب 28سنة عاطل مقيم سبطاس مركز طنطا، مسجل شقي خطر سبق ضبطه 3قضايا سرقة بالإكراه ومخدرات وضرب، صبري زكريا محمد 15سنة عاطل، عبد الرحمن احمد خيري علي 26سنة عاطل (هارب) مسجل شقي خطر سبق ضبطه فى 10قضايا سرقة بالإكراه وسرقات وسلاح ابيض، احمد خيري علي 18سنة عاطل(هارب)، بتكوين تشكيلا صعابيا تخصص فى ارتكاب وقائع خطف الحقائب مستخدمين دراجة بخارية بدون لوحات.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية،  بسرعة ضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، قاده العميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، والرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طناط، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبحوزتهما فرد خرطوش و25تذكرة هيروين بقصد الاتجار، واعترفا بارتكاب 6وقائع خطف حقائب، تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهما 4أيام على ذمة التحقيق.


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