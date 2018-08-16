صور.. مساعد الوزير للشرطة المتخصصة ووكيل الطرق يتفقدان الطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

تفقد اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، ويرافقه اللواء عاطف الشاعر وكيل الإدارة للطرق و العمليات الطرق السريعة المؤدية الى المناطق الساحلية، مع شن حملات الرادار الثابتة و المتحركة للإلزام السائقين بالسرعات المقررة على الطرق منعا لوقوع الحوادث.

كما تم شن حملات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة اثناء القيادة،والكشف عن الإطارات والدفع بسيارات الإغاثة على الطرق لمواجهة اى أعطال و حوادث تقع بالمحاور،مع الدفع بالأقوال الأمنية على طريق إسكندرية الصحراوى والعلمين وطريق الساحل الشمالى، وذلك فى إطار الاستعدات لعيد الأضحى المبارك.

وجرى التنبيه على الخدمات و القوات المتواجدة على الطرق، بتكثيف الحملات المرورية، والتواجد المرورى الفعال على الطرق،وتسيير حركة السيارات وحسن معاملة المواطنين وتطبيق قانون المرور على المخالفين، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية و تهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات بالإلتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.



استيقاف السيارات للكشف عن الرخص



اللواء علاء الدجوى يتفقد الطرق السريعة



جانب من جولة مساعد الوزير



حملات مرورية على الطرق



سيارات الاغاثة على الطرق



سيارات المرور على الطرق



فحص رخص السيارات



مساعد الوزير للشرطة المتخصصة و الخدمات على الطرق



مساعد الوزير يتفقد الطرق