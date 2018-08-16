صور.. محافظ بورسعيد يشيد بالنقلة النوعية فى منظومة التعليم بالمحافظة

بورسعيد - السيد فلاح

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بالنقلة النوعية التى تشهدها منظومة التعليم بالمحافظة من خلال وجود مدارس دولية طبقًا لأحدث النظم التعليمية الموجودة بعد أن ظلت المحافظة لعدة سنوات أسيرة لنظام التعليم على مستوى مدارس اللغات فقط.

وقال محافظ بورسعيد، إن العام الدراسى الجديد سيشهد بدء الدراسة بالمدرسة اليابانية، كما تم اختيار بورسعيد كواحدة من أربع محافظات لإقامة مدرسة دولية للغات بمصروفات مخفضة، بالإضافة إلى أحد المدارس الخاصة التى حصلت على اعتماد من النظام التعليمى الدولى المعروف باسم igcse.

جاء ذلك، خلال تفقد محافظ بورسعيد اليوم، مدرسة الفيروز البريطانية الجديدة، والتى سيطبق بها النظام الجديد الذى يشرف عليه المجلس الثقافى البريطانى.

واستمع "الغضبان" خلال الجولة، إلى شرح حول منظومة التعليم بالمدرسة، بالإضافة إلى نوعية المناهج التى تعتمد على أسلوب الفهم والإبداع بعيدا عن نظام الفهم والتلقين.

كما تفقد المحافظ فى جولته بالمدرسة المعامل والمكتبة وقاعات الأنشطة التى تم تأسيسها وفقا لأحدث النظم العلمية لإعداد أجيال من أبناء مصر، وقد تزودوا بأفضل النظم العلمية المتبعة فى المدارس الدولية بالدول الكبرى.

وللمرة الأولى سيتمكن طلاب المحافظة من الحصول على الشهادة الثانوية البريطانية الدولية والمعتمدة من وزارة التعليم وجامعة كمبريدج.