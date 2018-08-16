صور.. مجلس مدينة الأقصر ينفذ 8 قرارات إزالة لمبانى بدون ترخيص

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وتحت إشراف أحمد أبو عيش سكرتير مجلس المدينة، وبمتابعة سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية، حملة لإزالة كافة أنواع المخالفات المقامة بنطاق المدينة، حيث نجح القائمين على تنفيذ الحملة فى ظل تواجد أمنى مكثف تحت إشراف اللواء طارق علام مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، وقيادة اللواء عصام ياسين مساعد مدير أمن الأقصر لشئون الأمن العام، وبمعاونة العقيد محمد الدميرى نائب مأمور قسم شرطة الأقصر، والرائد محمد حنفى رئيس مباحث القسم، والرائد حسن سعيد ضابط قوات الأمن، فى تنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات بناء أسوار وعشش وحوائط بدون ترخيص أدت لغلق شارعين بمنطقة أبو الجود.

وأوضح محمد حجاج المهندس المسئول ومشرفى الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ (8) قرارات إزالة، وأن التعديات عبارة عن أسوار وحوائط وعشش وفرن بلدى وغلق شارعين، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض على مسطح بمساحة (237.5)، تنفيذاً للقرارات الصادرة.

واستهدفت الحملة شوارع (منطقة حى جنوب شارع خلف نادى الشعب، وعزبة الورد، وحارة عوض الله)، وتم تنفيذ 5 قرارات إزالة بنطاق الحى بمنطقة شرق شارع متفرع من شارع مصطفى كامل خلف مبنى المخابرات، بمنطقة وسط بشارعين متفرعين من شارع أبو الجود الرئيسى.

ومن جانبه، أكد اللواء عصام ياسين باستمرار حملات إزالة التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين.