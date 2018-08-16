video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 06:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مجلس مدينة الأقصر ينفذ 8 قرارات إزالة لمبانى بدون ترخيص

الخميس، 16 أغسطس 2018 05:12 م
صور.. مجلس مدينة الأقصر ينفذ 8 قرارات إزالة لمبانى بدون ترخيص مجلس مدينة الأقصر تنفذ 8 قرارات إزالة لمبانى بدون ترخيص
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وتحت إشراف أحمد أبو عيش سكرتير مجلس المدينة، وبمتابعة سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية، حملة لإزالة كافة أنواع المخالفات المقامة بنطاق المدينة، حيث نجح القائمين على تنفيذ الحملة فى ظل تواجد أمنى مكثف تحت إشراف اللواء طارق علام مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، وقيادة اللواء عصام ياسين مساعد مدير أمن الأقصر لشئون الأمن العام، وبمعاونة العقيد محمد الدميرى نائب مأمور قسم شرطة الأقصر، والرائد محمد حنفى رئيس مباحث القسم، والرائد حسن سعيد ضابط قوات الأمن، فى تنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات بناء أسوار وعشش وحوائط بدون ترخيص أدت لغلق شارعين بمنطقة أبو الجود.
 
وأوضح محمد حجاج المهندس المسئول ومشرفى الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ (8) قرارات إزالة، وأن التعديات عبارة عن أسوار وحوائط وعشش وفرن بلدى وغلق شارعين، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض على مسطح بمساحة (237.5)، تنفيذاً للقرارات الصادرة.
 
واستهدفت الحملة شوارع (منطقة حى جنوب شارع خلف نادى الشعب، وعزبة الورد، وحارة عوض الله)، وتم تنفيذ 5 قرارات إزالة بنطاق الحى بمنطقة شرق شارع متفرع من شارع مصطفى كامل خلف مبنى المخابرات، بمنطقة وسط بشارعين متفرعين من شارع أبو الجود الرئيسى.
 
ومن جانبه، أكد اللواء عصام ياسين باستمرار حملات إزالة التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين.
 
مجلس مدينة الأقصر تنفذ 8 قرارات إزالة لمبانى بدون ترخيص
مجلس مدينة الأقصر تنفذ 8 قرارات إزالة لمبانى بدون ترخيص

جانب من ازالة المباني المخالفة خلال الحملة
جانب من ازالة المباني المخالفة خلال الحملة

رجال المجلس يواصلون ازالة التعديات بشوارع المدينة
رجال المجلس يواصلون ازالة التعديات بشوارع المدينة
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على تفاصيل الحملات ونسب إزالة التعديات لحماية نهر النيل بالأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

ازالة تعديات بالاقصر

اخبار مصر

مجلس مدينة الاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة