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صور.. مأساة طفل بالقليوبية عقره كلب مسعور فى رأسه وذراعه

الخميس، 16 أغسطس 2018 03:00 ص
صور.. مأساة طفل بالقليوبية عقره كلب مسعور فى رأسه وذراعه الطفل أحمد الذى عقره الكلب
كتب - نيفين طه
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"لم أتخيل ما حدث وأهالى البلدة يحملون ابنى ودماؤه تسيل منه بعد تعرضه لاعتداء وحشى من كلب مسعور يملكه شخص بالبلدة".. بهذه الكلمات روى "فريد خضرى دويدار" مقيم بقرية كفر الدير التابعة لمدينة شبين القناطر، عن واقعة تعرض نجله للعقر من كلب مسعور.

ويروى الأب لـ”اليوم السابع” تفاصيل الواقعة، حيث قال إن يوم الحادث كان يجلس بمنزله، وخرج على صوت النساء والرجال بالبلدة يأتون بنجله "أحمد" البالغ من العمر 9 سنوات ودماؤه تسيل منه، وهو لا يعلم شيئاً.

ويضيف "الأب": "عندما رأيت ابنى صعقت من منظر الدماء، وعلمت أنه تعرض للعقر من كلب شخص بالبلدة، فأخذت نجلى لمستشفى الشاملة بشبين القناطر، وأعطته الطبيبة مصلا ثم تم تحويله لمستشفى بنها، نظرا للإصابات البالغة".

وتابع الأب: "اخذت نجلى، للمستشفى وتم تقديم اللازم له حيث انه به عقر بذراعه ورأسه الجرح بها 20سم، ثم ذهبت لمركز شرطة شبين القناطر وحررت محضرًا حمل رقم 18605 جنح مركز شبين القناطر ضد صاحب الكلب ".

وأوضح والد الضحية أن هذا الكلب مسعور وسبق أن تعدى على بعض الأهالى والماشية بالقرية، مطالبًا بأنه يريد حق نجله، خاصة أن أهالى القرية منذ ذلك الحادث يعيشون فى رعب بسب هذا الكلب خوفاً على أطفالهم.

فيما ناشدت والدة الطفل المسئولين بالتدخل، مرددة: "حرام أين المسؤلين ابنى كان هيموت، عايزة حقه؟".

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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