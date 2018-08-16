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الخميس، 16 أغسطس 2018 07:59 م
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صور .. قطع التيار الكهربائى عن العقارات المخالفة بالعجمى

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:47 م
صور .. قطع التيار الكهربائى عن العقارات المخالفة بالعجمى صيانة الشبكات
الإسكندرية جاكلين منير
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شن حى العجمى غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، حملة لقطع التيار الكهربائى عن العقارات المخالفة، وصيانة العلب ومعالجة الكبلات العارية، وذلك بنطاق تقسيم الزراعيين السلام.
 
وقام قطاع أكتوبر بالتنسيق مع إدارة الشبكات بكهرباء الهانوفيل بصيانة الشبكات الهوائية وعلب الكهرباء الأرضية بتقسيم الزراعيين.
 
ومن جهة أخرى، شن حى العجمى حملة لإزالة التعديات على حرم الطريق العام على مدار اليوم، وتحت إشراف المستشار علاء يوسف رئيس الحى، وتحسين علوان سكرتير عام الحى، حيث قامت إدارة إشغال الطريق بشن ثلاث حملات لعودة الانضباط فى نطاق الحى.
 
 
1 صيانة الشبكات
صيانة الشبكات

2 قطع التيار
قطع التيار

3 فصل النيار عن المخالف
فصل التيار عن المخالف

 


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