صور .. قطع التيار الكهربائى عن العقارات المخالفة بالعجمى

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى العجمى غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، حملة لقطع التيار الكهربائى عن العقارات المخالفة، وصيانة العلب ومعالجة الكبلات العارية، وذلك بنطاق تقسيم الزراعيين السلام.

وقام قطاع أكتوبر بالتنسيق مع إدارة الشبكات بكهرباء الهانوفيل بصيانة الشبكات الهوائية وعلب الكهرباء الأرضية بتقسيم الزراعيين.

ومن جهة أخرى، شن حى العجمى حملة لإزالة التعديات على حرم الطريق العام على مدار اليوم، وتحت إشراف المستشار علاء يوسف رئيس الحى، وتحسين علوان سكرتير عام الحى، حيث قامت إدارة إشغال الطريق بشن ثلاث حملات لعودة الانضباط فى نطاق الحى.