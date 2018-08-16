صور.. فرع "القومى للمرأة بالأقصر" يوزع 500 كيلو لحوم بقرى المحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

قدم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتورة سعاد سعد مقررة الفرع بالمحافظة 500 كيلو لحوم بمناسبة عيد الأضحى على 500 سيدة بقرى الأقصر المختلفة، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

وفى هذا الصدد، قالت الدكتورة سعاد سعد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، فى تصريحات صحفية، أنه تم عمل حصر شامل للأسر الفقيرة فى مختلف قرى المدن المختلفة من إسنا وأرمنت والطود والزينية والأقصر والقرنة والبياضية، وتم توزيع اللحوم عليهن بحضور صفية رجب المقرر المناوب للفرع، وعدد من عضوات وأعضاء الفرع.