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الخميس، 16 أغسطس 2018 04:53 م
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صور.. فرع "القومى للمرأة بالأقصر" يوزع 500 كيلو لحوم بقرى المحافظة

الخميس، 16 أغسطس 2018 04:53 م
صور.. فرع "القومى للمرأة بالأقصر" يوزع 500 كيلو لحوم بقرى المحافظة فرع القومي للمرأة بالأقصر يوزع 500 كيلو لحوم الأضاحي
الأقصر – أحمد مرعى
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قدم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتورة سعاد سعد مقررة الفرع بالمحافظة 500 كيلو لحوم بمناسبة عيد الأضحى على 500 سيدة بقرى الأقصر المختلفة، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.
 
وفى هذا الصدد، قالت الدكتورة سعاد سعد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، فى تصريحات صحفية، أنه تم عمل حصر شامل للأسر الفقيرة فى مختلف قرى المدن المختلفة من إسنا وأرمنت والطود والزينية والأقصر والقرنة والبياضية، وتم توزيع اللحوم عليهن بحضور صفية رجب المقرر المناوب للفرع، وعدد من عضوات وأعضاء الفرع.
 
1. فرع القومي للمرأة بالأقصر يوزع 500 كيلو لحوم الأضاحي لـ500 سيدة بالقري
فرع القومي للمرأة بالأقصر يوزع 500 كيلو لحوم الأضاحي لـ500 سيدة بالقري

2. جانب من توزيع اللحوم علي سيدات قري الاقصر
جانب من توزيع اللحوم علي سيدات قري الاقصر

3. توصيل اللحوم للقري قبيل توزيعها بالاقصر
توصيل اللحوم للقري قبيل توزيعها بالاقصر

 


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