صور.. سكرتير عام الإسكندرية يفتتح ورشة التوعية بوسائل التحصيل الإلكترونى

افتتح اللواء هشام شادى سكرتير عام محافطة الإسكندرية، إنابة عن الدكتور محمد سلطان محافط الإسكندرية، برفقة الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، ورشة التوعية بوسائل التحصيل الإلكترونى، والتى تقام تحت رعاية محافظة الإسكندرية ووزارة المالية، بحضور سامية جاد مدير المديرية المالية بالثغر و عمرو عبد السلام المشرف على وحدة الميكنة بوزارة المالية.

وفِى كلمته، هنأ شادى الحضور بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ناقلا لهم تحيات وتهنئته محافظ الإسكندرية، وقدم الشكر لجامعة الإسكندرية على استضافة هذا الحدث ودعمه، وكذا الشكر للوزارة على الدعم وتوعية وتدريب العاملين بالمحافظة، مؤكدا على أن تنظيم العمل من مقومات النجاح والتعاون يحقق تكامل المنظومة، لافتا إلى حرص المحافطة على تقديم الدعم والتعاون للارتقاء بالخدمة والحفاظ على المال العام، ومتمنيا الاستفادة والتوفيق وتطبيق المنظومة فى جميع أجهزة الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم الاقتصاد المصرى والحفاظ على المال العام.

من جانبه، أكد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية، على أهمية مواكبة ما يحدث فى العالم من تطوير فى العملية المالية والمحاسبية، وأشاد بالعلاقة التكاملية بين مندوبى المالية وإدارة الجامعة من أجل خدمة الوطن وتسهيل الخدمات المالية والعمل على وضع آلية واضحة وسهلة لخدمة العاملين بالجامعة من خلال الخدمات الالكترونية.

على الصعيد ذاته، أوضحت سامية جاد مدير مديرية المالية بالاسكندرية، أن نظام التحصيل الإلكترونى بدأ تفعيله فى أغسطس 2017، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية فى القرار رقم 89 لسنة2017 للمجلس القومى للمدفوعات، وكذا الكتاب الدورى رقم 123 لسنة 2017 لرئيس الوزراء من أجل تحديث المنظومة المالية بالوطن، وخلال الورشة قدم عمرو عبد السلام عرضا كاملا عن قواعد وأسس تنظيم التحصيل الإلكترونى، وأهم المعوقات وطرق حلها بالقطاعات المختلفة.