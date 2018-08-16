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صور.. سفير السعودية يودع حجاج أسر شهداء الجيش والشرطة من مطار القاهرة

الخميس، 16 أغسطس 2018 05:42 م
صور.. سفير السعودية يودع حجاج أسر شهداء الجيش والشرطة من مطار القاهرة السفير السعودى
مصطفى عنبر - رحاب نبيل
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وصل، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولى، أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر، لتوديع الفوج الأول من وفد حجاج أسر شهداء الجيش والشرطة، واللذين سيؤدون مناسك الحج فى ضيافة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.
 

 
ويتوافد الحجاج من أسر شهداء الجيش والشرطة، على مطار القاهرة الدولى، واللذين تم اختيارهم ضمن 1000 حاج وحاجة لأداء مناسك الحج فى ضيافة العاهل السعودى.
 
وأقلت عدة حافلات كبيرة الفوج الأول من الحجاج إلى مطار القاهرة تحت إشراف وتأمين أجهزة الأمن.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
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