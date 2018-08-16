صور.. رئيس مدينة أبو رديس يتفقد مزرعتى بنسرين ووادى مكتب بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة أبو رديس مزرعة الـ60 فدان بنسرين، وكذلك مزرعة الـ70 فدان بتجمع وادى مكتب التابعين للوحدة المحلية بوادى فيران، ورافقه جمال أحمد رئيس الوحدة المحلية بفيران، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بضرورة متابعة كافة الإدارات الخدمية بمدن المحافظة.

وقال أحمد عبد العظيم رئيس المدينة أنه يتفقد كافة مزارع تجمعات ووديان للاطمئنان على سير العمل وجودة الإنتاج بتلك المزارع التى تعد جزءا هاما من الناتج القومى ومواقع هامة للإنتاج الزراعى بمحافظة جنوب سيناء وللتنسيق مع جهاز تعمير سيناء المشرف على تلك المزارع لبيع جزء من إنتاجها من خضروات وفواكه وأسماك بمعرض بسويقة مدينة أبو رديس لتوفير كل ما يحتاجه أهالى وأسر مدينة أبو رديس بأسعار مناسبة.



رئيس مدينة أبورديس يتفقد مزرعة بنسرين



رئيس مدينة أبورديس يتفقد مزرعة بنسرين



رئيس مدينة أبورديس يتفقد مزرعة بنسرين