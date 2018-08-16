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صور.. رئيس مجلس إدارة "مصر العليا للكهرباء" يتفقد تطوير الشبكات والمحطات بالأقصر

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:17 م
صور.. رئيس مجلس إدارة "مصر العليا للكهرباء" يتفقد تطوير الشبكات والمحطات بالأقصر رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا للكهرباء يتفقد تطوير الشبكات والمحطات بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس ادارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب للمحافظات، اليوم الخميس، سير العمل بمنطقة شارع خالد بن الوليد بالأقصر، والتي يتم بها أعمال إحلال و تجديد البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وحرص على تفقد الأعمال على الطبيعة، موجهاً بضرورة التنفيذ طبقاً للمواصفات والمقاييس الفنية المعمول بها، والتأكيد على الانتهاء من تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة وطبقاً للجداول الزمنية الموضوعة.

ومن جانبه، صرح المهندس حجاج عبده محمد وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أن المهندس رأفت شمعة قام بزيارة لقطاع كهرباء الأقصر وتفقد عدة مواقع وهى محطة توزيع كهرباء السيد يوسف 1، ومحطة توزيع كهرباء السيد يوسف 2 شمال مدينة الأقصر، ومحطة توزيع كهرباء الفندقية جنوب مدينه الأقصر.

وقام رئيس مجلس الادارة، أثناء الزيارة للمحطات الثلاث بمراجعة أجهزة الوقاية و استمع إلى شرح من المهندس حجاج عبده يوضح أحمال المحطات ومغذيات الدخول والخروج، واطمأن على مناسبة هذه الأحمال للتشغيل وأبدى بعض الملاحظات مؤكداً على تنفيذ تلاشى هذه الملاحظات فوراً.

كما أكد المهندس حجاج عبده أن القطاع والمسئولين والعاملين يبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين بمختلف الأغراض تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد بدر محافظ الأقصر .

رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا للكهرباء يتفقد تطوير الشبكات والمحطات بالأقصر (1)
رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا للكهرباء يتفقد تطوير الشبكات والمحطات بالأقصر

 

رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا للكهرباء يتفقد تطوير الشبكات والمحطات بالأقصر (2)
رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا للكهرباء يتفقد تطوير الشبكات والمحطات بالأقصر

 

رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا للكهرباء يتفقد تطوير الشبكات والمحطات بالأقصر (3)
رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا للكهرباء يتفقد تطوير الشبكات والمحطات بالأقصر

 

رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا للكهرباء يتفقد تطوير الشبكات والمحطات بالأقصر (4)
رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا للكهرباء يتفقد تطوير الشبكات والمحطات بالأقصر

 

رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا للكهرباء يتفقد تطوير الشبكات والمحطات بالأقصر (5)
رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا للكهرباء يتفقد تطوير الشبكات والمحطات بالأقصر

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